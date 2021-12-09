Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе

Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В четверг Владимир Путин встретился с Советом по правам человека. Четыре часа правозащитники обсуждали с главой страны проблемы современного общества. Вспомнили и о сложностях граждан России, живущих на Донбассе.

- На Донбассе живет самая крупная диаспора русских – более 700 тысяч человек. Им важно реализовать право на выборы. На последнем голосовании они могли поддержать кандидатов только по партийным спискам, - пожаловался член СПЧ Кирилл Вышинский.

Правозащитник рассказал о том, что русских притесняют все в больших странах.

- Выстроилась цепочка: начинается все с русофобии, потом идет дискриминация (языковая, социальная), потом начинается полноценный геноцид. Донбасс – пример этого, там для людей создаются невыносимые условия, - сообщил Вышинский, добавив, что происходящее в ДНР напоминает план нацистов по уничтожению советского народа.

Исполнительный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Вышинский добавил, что наш МИД «шлет ноты протеста».

- Но что в итоге? Кроме внимания мы ничем помочь не можем, - заключил член СПЧ. Он заметил, что нужна статья за призывы к геноциду советского народа.

- То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали, - ответил Путин. - Здесь надо действовать аккуратно, чтобы не девальвировать понятия. Но они должны отражать реалии происходящих событий.

Президент еще заметил, что гражданам России, живущим на Донбассе, надо гарантировать все социальные права, положенные в нашей стране.

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