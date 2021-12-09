Путин против опрометчивости с QR-кодами

В четверг Владимир Путин провел ежегодную встречу с Советом по правам человека. Фото: REUTERS

В четверг Владимир Путин провел ежегодную встречу с Советом по правам человека. Президент больше двух часов по видеосвязи слушал рассказы о проблемах в нашем обществе: про пытки, школьную травлю, отказ вакцинировать бездомных. Даже Джо Байдену российский глава уделил меньше времени. Мы взяли самые важные темы, которые правозащитники обсудили в разговоре.

БЕЗДОМНЫЕ

В Москве и области живет около 80-100 тысяч бездомных людей.

- У них проблема с плановой помощью. Люди на улице умирают в мучениях от онкологии, потому что без прописки им не могут сделать обезболивание, - пожаловалась член СПЧ Марина Ахмедова.

Правозащитница предложила:

- Построить в столице хотя бы одну клинику для бродяг, где будут принимать без прописки.

- Раздать бездомным социальные сим-карты – они откроют доступ к госуслугам, дадут возможность привиться, плюс сами власти смогут связаться с бродягой.

- Открыть «богадельню» в Москве, чтобы людям было, где ночевать в мороз.

Путин ответил, что в Советском Союзе бездомных называли «язвами капитализма» и обещал помочь.

- Прямо сегодня поговорю с Сергеем Собяниным о помощи бездомным, - заявил президент.

ТЮРЕМНЫЕ ПЫТКИ

Правозащитники рассказали, что в сеть попадает все больше свидетельств пыток в тюрьмах. За решеткой из людей выбивают признания, их так наказывают или вымогают деньги.

- Заключенных не слушают - дела возбуждаются, но заканчиваются ничем. Максимум – только исполнители получают условные сроки. В Иркутске людей, официально признанных потерпевшими от пыток, обвинили в организации бунта. При этом, уголовные дела по пыткам в Иркутске не расследуются – нет ни одного обвиняемого. А заключенные, замешанные в пытках, получили отличные характеристики и были освобождены по УДО, - пожаловалась правозащитница Ева Меркачева, попросив, чтобы дела о пытках расследовал только центральный аппарат СК, так как местные правоохранители покрывают друг друга.

Президенту рассказали, что четверть людей сидит за решеткой без приговора суда, просто идет следствие. При этом, в СИЗО отправляют преподавателей, врачей, многодетных мам, бизнесменов. Хотя можно было бы использовать следящие браслеты дома.

- Нужно внимательно разобраться с пытками. Здесь нужны системные меры, - согласился президент.

Путин поддержал еще две идеи Меркачевой:

- Рекомендовать судам чаще отправлять под домашний арест с браслетом вместо СИЗО.

- Ускорить разработку закона о трудовой реабилитации заключенных. Правозащитники предлагают отправлять в конце срока людей на принудительные работы, что помочь им вернуться к свободной жизни.

ИНОАГЕНТЫ

Главред «МК» Павел Гусев пожаловался, что закон об иноагентах стал для журналистов «бедствием». Ведь документ «скоропалительно» приняли без консультаций с экспертами. В итоге, доходит до смешного:

- Журналистка, которую признали иноагентом, выложила в соцсетях фото, как она наряжает елку с дочкой. Она сделала подпись: «Иноагент наряжает елку с ребенком». Она обязана это написать. Зачем это нужно? – спросил Гусев.

- Избыточная реакция очевидна, - согласился Путин.

Гусев перечислил основные замечания к закону:

1. Журналисты полностью исключаются из международной деятельности, потому что за получение премии или даже проживание в иностранном отеле можно заработать статус иноагента.

2. Нет порядка обжалования и снятия статуса. Если СМИ отказывается от зарубежных контактов, оно все равно считается иноагентом.

В ответ президент объяснил, что закон в любом случае нужен.

- Вы знаете, как к нашим СМИ относятся за границей. Их объявляют иноагентами – журналистов вызывают на суды, допросы, грозят тюрьмой в случае неявки. Нам надо защищаться и от вмешательства извне. Чтобы чужие силы в России не использовали инструменты для достижения своих целей, - парировал Путин.

БУЛЛИНГ

Правозащитники обсудили с президентом травлю в школе. Путин объяснил, откуда берутся самые вопиющие случаи:

- Идет продвижение в наш социум западной культуры, которая к культуре не имеет отношения. Это такие манеры поведения, навязанные очень часто соцсетями. В западных парламентах активно сейчас обсуждаются вопросы влияния этих международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения. Нам бы тоже не мешало этим заняться, - заявил президент, добавив, что даже парламент США уже занялся воздействием соцсетей на школьников.

САМООБОРОНА

Путину пожаловались, что в России легко можно сесть за самооборону. Например, если бы парень, которого побили в московском метро, оказался сильнее, то за решеткой был бы он сам. А ведь изначально он защищал девушку от приставаний.

- У меня такие же эмоциональные оценки, как и у вас. Но надо подходить к вопросу профессионально. Смысл всех норм в том, чтобы средства защиты соответствовали средствам нападения и не превышали их. Но конечно – надо смотреть и анализировать практику, - с оговоркой поддержал правозащитников российский лидер.

QR-КОДЫ В ТРАНСПОРТЕ

Члены Совета заметили, что с коронавирусом бороться надо, но введение QR-кодов не должно фундаментально ограничивать права людей. Пока же остается много вопросов: что делать, если забыл код дома, а телефона под рукой нет. Или если надо показать код проводнику, но стоянка поезда всего две минуты…

- Я согласен, что перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли транспортная система, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся, - согласился президент.

БЛИЦ ТЕМ:

- Путин поддержал запрет на вылов китообразных в культурно развлекательных целях. Теперь это можно только в научных или для поддержания привычного образа жизни малых народов.

- В законопроекте о бытовом насилии нужно учесть мнение тех, кто против того, чтобы государство вмешивалось в дела семьи. Законопроект позволяет судам запрещать домашним тиранам приближаться к своим жертвам.

- ЦБ поручено разработать инструкцию для банков, как правильно кредитовать НКО. А то сейчас некоммерческие организации фактически не могут брать кредиты.