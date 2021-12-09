Украина устроила новую провокацию в Керченском проливе

Украинский военный корабль "Донбасс" вышел из Мариуполя утром четверга, направившись к проливу, но никаких разрешений на это раз украинские моряки не оформляли. Фото: YouTube

Корабль управления Военно-Морских Сил Украины с гордым названием "Донбасс", похоже, выбрали в Киеве на роль сакральной жертвы в новой провокации в Керченском проливе. Сегодня вечером ФСБ РФ сообщила, что он идет по направлению к проливу, на сигналы и требования изменить курс не отвечает, подошел ко входу в пролив на расстояние менее 18 морских миль. Естественно, с восточной стороны, поскольку Донбасс в сентябре 2018-го уже прошел под Керченским (Крымским) мостом из Черного моря в Азовское, когда его передислоцировали в порт Мариуполя. Тогда, кстати, украинские моряки, в полном соответствии с принятыми правилами, своевременно запросили разрешения на проход, были обеспечены лоцманской проводкой. В общем, вели себя как правильные моряки, а не пираты-анархисты.

В этот раз "Донбасс" вышел из Мариуполя утром четверга, направившись к проливу, но никаких разрешений на это раз украинские моряки не оформляли, а на полученный запрос первоначально ответили, что проход по проливу не входит в их планы. Так это или нет, неизвестно, но на запросы Пограничной службы ФСБ РФ украинские военные моряки сейчас не отвечают.

Да-да, именно, что военные. Поскольку, хотя "Донбасс" и не имеет вооружения (в составе ВМФ СССР он, вообще, был плавучей мастерской, которую спустили на воду в Польше еще в 1969-м году), он входит в состав военного флота Украины. И на нем поднят флаг военного флота.

Жертва выбрана явно не случайно. "Донбасс" несколько раз горел, причем, по-крупному, его ломало в штормах, чуть не выбрасывало на берег, даже в Азовское море его пришлось буксировать из Одессы. Его единственное достоинство – большое количество спальных мест, что очень актуально для не имеющих своего угла на суше морских офицеров Украины.

Хотя "Донбасс" и не имеет вооружения, корабль входит в состав военно-морских сил Украины. Фото: YouTube

Ситуация очень напоминает провокацию ВМСУ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда два артиллерийских бронекатера ВМСУ "Берлянск" и "Никополь" вместе с буксиром "Яны Капу" попытались совершить силовой прорыв через Керченский пролив, но были захвачены российскими пограничниками, а украинские экипажи арестованы российскими властями.

Похоже, когда Зеленского называли вторым Порошенко, в этом не было никаких преувеличений. Напомним, прошлая провокация была организована по команде бывшего президента Украины, который, как тогда сообщали осведомленные источники, первоначально планировал использовать провокацию для объявления военного положения в стране, рассчитывая на жертвы среди украинских моряков. Кстати, пару недель назад идея о том, что Зеленский может ввести военное положение в начале декабря, вновь озвучивалась киевскими политиками. Требовался лишь повод.

А потому происходящее вряд ли можно считать случайным совпадением. Тем, более, что оно происходит буквально через день после переговоров американского и российского президентов, вызвавших у властей Украины непередаваемое разочарование, поскольку они рассчитывали на более благоприятные для себя итоги. Провокация в этом случае – последняя попытка устроить войну и вытащить западных союзников на помощь себе.

Украинский журналист Юрий Ткачев сыронизировал, что не удивится, если окажется, что на "Донбассе" просто нет электричества, и он реально потерял ход, поэтому не может ни курс изменить, ни на связь выйти, но, как бы это смешно ни выглядело, такая версия очень маловероятна. Тем более, практически во время разговора Байдена с Зеленским о ситуации на Украине.

В силу габаритов "Донбасса" (водоизмещение 5520 тонн, длина 122метра и ширина 17 метров, российским пограничным кораблям и даже некоторым из состава Черноморского флота будет трудно осуществить прошлую операцию под кодовым названием "Дави его, …", но в успехе операции "Топи его!" вряд ли стоит сомневаться. Тем более, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов как раз сегодня предупредил, что Россия будет реагировать на любые провокации Киева. Он даже четко указал, что речь идет о провокациях в Донбассе. Но вряд ли Россия не ответит на провокацию непосредственно против себя.

Хотя, скорее всего, дело даже в крайнем случае не дойдет до открытия огня. Как сообщили в ЦОС ФСБ, "Донбасс" уже лег на обратный курс, на запросы российских пограничников по-прежнему не реагирует.