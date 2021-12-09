Прорыв не прошел, но провокация состоялась: направлявшийся к Керченскому проливу корабль ВМС Украины дал деру

Судно "Донбасс" военно-морских сил Украины, направлявшееся в район Керченского пролива, повернуло назад. Фото: YouTube

ЦОС ФСБ сообщил, что корабль управления "Донбасс" из состава ВМСУ, так и не ответив на запросы российской стороны, лег на обратный курс и начал удаляться от Керченского пролива. В момент его максимального приближения расстояние до опор Керченского (Крымского) моста составляло менее 15 морских миль. Характерное удаление, если учесть, что морская граница государства пролегает в 14 милях от побережья.

Обошлось и отлегло у многих, потому что никто в реальности топить этот плавучий бордель не хотел, но если бы не оставалось иного выхода, то пришлось бы это делать. Однако, теперь можно констатировать, что была осуществлена настоящая продуманная провокация, и если бы не реагирование российских пограничников и сил Черноморского ВМФ, дело могло бы зайти достаточно далеко.

С аэродрома "Бельбек" были подняты боевые самолеты морской авиации России, и вряд ли они ушли в полет с учебными ракетами на подвесках. Российские власти моментально рассредоточили грузовые и пассажирские корабли в Керченском проливе по бухтам. А это было явно не самой простой задачей (поскольку в тот момент в проливе находилось более 80 судов (кстати, прекрасный ответ на сетования и плач украинской стороны, будто Россия блокирует и ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях).

Провокация удалась в той части, что движение всех этих судов, спешащих в порты с грузами, было нарушено, они вышли из графика, и компании, везущие свои грузы, явно потерпят какие-то убытки в связи с этим. Провокация удалась в какой-то степени, потому что украинские моряки своими действиями создали реальную угрозу безопасности мореплавания.

Провокация не удалась полностью в другом отношении: Россия показала, что находится в постоянной готовности, силы и средства для противодействия есть, работают слаженно и четко и готовы к самым решительным действиям.

На этом фоне совершенно жалкими выглядят объяснений Госпогранслужбы Украины о том, что в ней не имеют ни малейшего понятия о целях и задачах "Донбасса" и не владеет никакой информацией о "Донбассе".

Но со всей этой историей еще предстоит разбираться компетентным органам.

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