И печали, и радости: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз стал отцом и героем скандала

Борис Джонсон объявил о карантинных мерах в связи с пандемией и призвал британцев оставаться дома Фото: REUTERS

В жизни британского премьер-министра Бориса Джонсона одновременно произошли два события. Одно из них радостное: за то время, пока Джонсон возглавляет правительство Великобритании, он во второй раз стал отцом, а вот другое не очень – его обвиняют в нарушении противокоронавирусных ограничений.

Вчера в одной из клиник Великобритании появилась на свет дочь Бориса и Кэри Джонсонов. Девочка стала вторым ребенком британского премьера за то время, пока он находится у руля страны, ее брат родился весной прошлого года.

– И у мамы, и у дочери все хорошо. Пара хотела бы поблагодарить блестящую бригаду врачей, которая вела беременность и роды, за их заботу и поддержку, – рассказала пресс-секретарь главы британского правительства.

Новорожденная девочка стала шестым ребенком Бориса Джонсона: в первом браке детей у него не было, во втором родилось четверо (все они уже взрослые), результатом третьего брака являются двое малышей.

Практически одновременно с радостным событием на Бориса Джонсона обрушились и неприятности – он стал участником скандала о нарушении ограничительных мер осенью и зимой прошлого года.

Несмотря на изрядное количество времени, прошедшее с момента инцидента, общество именно сейчас возмутилось настолько, что это может стоить Джонсону карьеры.

Инцидентов было два: британские журналисты сообщили, что 27 ноября и 18 декабря прошлого года большая группа чиновников и политиков, приближенных к премьер-министру, весело проводила время в резиденции на лондонской Даунинг-стрит.

– 40 или 50 человек были буквально втиснуты щека к щеке в комнату среднего размера, – утверждает издание Mirror.

И все это происходило в тот момент, когда сам Борис Джонсон объявил о карантинных мерах в связи с пандемией и призвал британцев оставаться дома. Причем все было настолько серьезно, что родственники умерших от коронавируса могли попрощаться со своими близкими исключительно по видеосвязи.

Конечно же, сам премьер любые обвинения в свой адрес отрицает, а вечеринки официально называются «рабочими собраниями», но, похоже, что их Джонсону прощать не собираются, а недовольство, зреющее в массах, умело подогревается кем-то из окружения премьера, поскольку иным образом просочиться в прессу сведения о прошлогодних мероприятиях просто не могли.