У премьера Британии Бориса Джонсона родился седьмой ребенок

Борис Джонсон Фото: REUTERS

57-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз стал отцом. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя семьи политика.

Возлюбленная политика 33-летняя Керри Джонсон (урожденная Саймондс) родила ему дочь. Это уже седьмой ребенок главы правительства Британии.

Напомним, Керри стала мамой во второй раз. В 2020 году она родила британскому премьеру сына. У Бориса Джонсона есть также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Политик и Керри Саймондс 29 февраля 2020 года сообщили о том, что помолвлены с конца 2019 года. Из-за романа с ней Джонсон развёлся со своей женой - юристом Мариной Уилер, от которой у него четверо детей. Позднее стало известно, что Джонсон и Саймондс тайно поженились.