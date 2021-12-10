«Конец уже виден»: Билл Гейтс дал очередной прогноз на ближайшее будущее

Билл Гейтс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер и филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс поддел итоги уходящего, 2021 года. И одновременно дал новый прогноз по поводу окончания сроков пандемии COVID-19.

- Когда появляется новый вариант вируса, это не может не вызывать беспокойства. Но я все еще надеюсь, что в следующем году, в какой-то момент, COVID-19 станет эндемическим заболеванием в большинстве регионов мира. А пока, во время настоящее, он примерно в 10 раз смертоноснее гриппа. Вакцины и противовирусные лекарства могут сократить этот показатель вдвое и даже более, – сказал Гейтс.

По его мнению, даже несмотря на появление новых штаммов COVID-19 и невысокие показатели в плане вакцинации населения, самая острая фаза распространения коронавируса в будущем году завершится. «Конец уже виден», - уверен Гейтс.

По сути дела, миллиардер пересмотрел свои предыдущие предсказания, признав, что они сбылись лишь частично. Ранее он заявлял, что уже в 2021 году мир начнет забывать о коронавирусной пандемии. Но он уверен, что в каком-то смысле мир вернулся к некоторым параметрам обычной жизни, поскольку немало людей уже привилось. «Но улучшение было не столь драматическим, как я надеялся», - признался Гейтс, заверив в этот раз, что «через год-два мы будем вспоминать о коронавирусе, только когда будем отправляться на ежегодную комбинированную прививку – от гриппа и COVID-19».