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Здоровье9 декабря 2021 8:04

Билл Гейтс предсказал, когда закончится острая фаза пандемии коронавируса

Билл Гейтс ожидает, что острая фаза пандемии коронавируса закончится в 2022 году
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Билл Гейтс

Билл Гейтс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в личном блоге озвучил прогноз, когда закончится острая фаза пандемии коронавируса.

Он признал, что предыдущие его предположения о сроках завершения пандемии были неверны, так как он не учел, что "дельта" будет настолько заразна, а людей придется очень долго уговаривать ставить спасительные прививки и соблюдать масочный режим.

"Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году", - написал Гейтс.

Как ранее писал сайт kp.ru, Билл Гейтс на "Новом экономическом форуме" в Сингапуре предсказал, что заболеваемость коронавирусом и смертность от него достигнут показателей гриппа к середине 2022 года, если не появятся еще более заразные варианты этого вируса.