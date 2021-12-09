Билл Гейтс предсказал, когда закончится острая фаза пандемии коронавируса

Билл Гейтс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в личном блоге озвучил прогноз, когда закончится острая фаза пандемии коронавируса.

Он признал, что предыдущие его предположения о сроках завершения пандемии были неверны, так как он не учел, что "дельта" будет настолько заразна, а людей придется очень долго уговаривать ставить спасительные прививки и соблюдать масочный режим.

"Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году", - написал Гейтс.

Как ранее писал сайт kp.ru, Билл Гейтс на "Новом экономическом форуме" в Сингапуре предсказал, что заболеваемость коронавирусом и смертность от него достигнут показателей гриппа к середине 2022 года, если не появятся еще более заразные варианты этого вируса.