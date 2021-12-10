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Политика10 декабря 2021 9:40

СК России назвал девять правил, которые не позволят попасть в ловушку аферистов

Следователи предостерегают граждан от действий телефонных мошенников
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам

Должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам

Фото: Shutterstock

В России фиксируется рост телефонного мошенничества. Аферисты придумывают все новые ловушки, а граждане стали чаще сообщать о противоправных действиях со стороны неизвестных. Они понимают, что если молчать, то от действий мошенников могут пострадать другие люди.

- Мошенники обладают техническими возможностями завуалировать свой исходящий номер под номер телефона официальных организаций и учреждений, а также для убедительности могут прислать поддельное фото документов, удостоверяющих личность звонившего, или других официальных документов. Зачастую жертвами подобных аферистов становятся пожилые люди, инвалиды, ветераны и другие лица из социально незащищенной категории граждан, - предупреждает СК России и публикует девять правил, которые надо знать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Вот они:

1. - сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам.

2. - ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно!

3. - желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы.

4. - при попадании в подобные ситуации (если звонящий представился сотрудником силовых структур или сотрудником банка), необходимо позвонить по номерам телефона доверия, на «горячую линию» соответствующего правоохранительного органа или банковского учреждения и проверить информацию, озвученную звонившим.

5. - любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседником счета либо с целью обезопасить сбережения – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы.

6. - незамедлительно сообщайте в банк об утере телефона, карты или дополнительном списании денежных средств;

7. - не перечисляйте свои деньги для получения призов, выигрышей, компенсаций за приобретенные товары, включая медицинские.

8. - не сообщайте данные своей карты другим людям, в том числе банковским служащим, работникам интернет-магазинов (помните, ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш пин-код).

9. - при получении SMS-сообщения о блокировке банком карты немедленно свяжитесь с контактным центром банка, выпустившего эту карту. ВАЖНО звонить по телефонам, указанным на карте, а не в SMS-сообщении.

Эти советы можно распечатать и повесить в подъезде на доску объявлений или разбросать по почтовым ящикам соседей.

- Гражданам необходимо запомнить эти несложные рекомендации и провести разъяснительную беседу о том, как не стать жертвами мошенников, со своими родственниками, особенно пожилого возраста, - отметили в СК России.

Напомним, что в зависимости от тяжести преступления Уголовным кодексом России за совершение телефонных мошенничеств предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных и принудительных работ либо лишение свободы вплоть до десяти лет.

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