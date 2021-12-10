В первый день на пенсии Ангела Меркель работала допоздна

Бывший канцлер отвлеклась только раз, чтобы сходить за продуктами в магазин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свой первый день на пенсии теперь уже бывший канцлер Германии Ангела Меркель... работала. За «Мутти», как ласково называют ее немцы, проследили журналисты газеты Bild.

Хотя Меркель говорила, что устала от политики и планирует на пенсии много спать и читать — по крайней мере в первые несколько месяцев — в первый же день на пенсии она была на ногах уже в 8.20. Вернее, не просто была на ногах, а уже вышла из дома. Остается только догадываться, во сколько встает экс-канцлер, которая обещала больше спать.

Ангела Меркель не первый раз появляется с тележкой в магазине Фото: EAST NEWS

Несмотря на то, что страна теперь в надежных, как надеются немцы, руках нового канцлера, Меркель отправилась в свой новый офис. Как бывшему председателю правительства ей по закону положен офис и небольшой штат сотрудников. Вот к ним она и поехала рано утром в четверг по берлинским пробкам.

Фото: EAST NEWS

О чем именно шла речь на первых совещаниях, журналисты не разузнали, ведь они лишь дежурили под окнами. Зато смогли сопроводить Меркель в продуктовый магазин за покупками. Впрочем, это ни для кого сюрпризом не стало: даже стоя во главе одной из важнейших стран мира, Меркель настаивала, что сама будет ходить за покупками. Так что жители Берлина скоро привыкли, что могут застать своего канцлера в супермаркете, выбирающую овощи посвежее.

Фото: EAST NEWS

В этот раз Меркель сопровождал лишь один телохранитель. Громила взял было тележку для покупок, но экс-канцлер решительно отстранила его и взялась за тележку сама.

Затем экс-канцлер вернулась на работу. Когда репортеры проверили в 20.34, окна ее нового офиса все еще светились. Значит, Меркель все еще была на работе. Вот вам и заслуженный отдых на диване с книжками.

Фото: EAST NEWS

Напомним, Ангела Меркель официально ушла в отставку после 16 с небольшим лет на посту федерального канцлера в среду 8 декабря. Именно в этот день депутаты Бундестага утвердили в должности главы правительства 63-летнего Олафа Шольца. Его социал-демократическая партия победила на выборах в сентябре и получила право сформировать кабинет министров. Но два месяца ушло на переговоры, кто в него войдет. Социал-демократы заключили союз с «зелеными» и либералами, специально оставив за бортом правительства партию Меркель, от которой она избиралась на пост канцлера 4 раза подряд.