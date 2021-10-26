16 лет во власти: Ангела Меркель ушла, но продолжает руководить Германией

Ангела Меркель. Фото: REUTERS

В Германии исторический день — с поста федерального канцлера уходит Ангела Меркель, правившая страной 16 лет. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ей официальное уведомление об окончании полномочий канцлера.

- За верную службу немецкому народу я выражаю ей благодарность и признательность, - заявил Штайнмайер.

Церемония получилась очень в духе «фрау канцлерин» - немного неловкой. Из-за коронавирусных ограничений число гостей было сильно ограничено, сама канцлер сиротливо сидела на стуле в углу зала. Когда пришло время получить из рук президента грамоту с благодарностями, Меркель быстро забрала папку и вернулась на свое место, не дав фотографам как следует запечатлеть исторический момент. Пришлось Штайнмайеру просить ее вернуться и немного попозировать с ним.

Церемония получилась немного неловкой. Фото: REUTERS

Впрочем, пока вся эта церемония ничего не значит. Меркель остается на посту канцлера.

Поводом для отставки, пусть и формальной, Ангелы Меркель стало первое заседание Бундестага нового созыва. В Германии правительство формирует победившая на выборах партия или несколько политических сил, объединившихся в коалицию.

Но прошедшие в конце сентября выборы принесли неожиданный результат: победила Социал-демократическая партия (СДПГ), а блок Христианских демократов и Христианских социалистов (ХДС/ХСС), от которых 16 лет правила Меркель, провалился. Но у СДПГ не хватает депутатов, чтобы сформировать правительство в одиночку, а объединяться в ХДС/ХСС они в этот раз не хотят. Так что лидер СДПГ Олаф Шольц, которого называют самым вероятным кандидатом в новые канцлеры, ведет переговоры с малыми партиями, чтобы собрать кабинет министров с их участием.

Но все это дело долгое, так что президент Германии церемониально попросил Меркель и ее правительство поработать еще немного — пока новые лидеры не договорятся. До тех пор Меркель и ее министры будут продолжать трудиться — но с приставками «и. о.».

Кстати, если переговоры растянутся до 19 декабря, «фрау канцлерин» установит рекорд по пребыванию в должности канцлера в истории современной Германии. Она может обойти своего политического крестного Гельмута Кол, который правил страной 16 лет и 26 дней.

И если новым канцлером, вероятно, станет Олаф Шольц, то Бундестаг — и это уже точно — оказался в женских руках. Председателем немецкого парламента избрана Бербель Бас, также представляющая СДПГ, а из пяти ее заместителей лишь один мужчина.

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