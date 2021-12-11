Записки Киевлянки: Хотят ли в России жить как на Украине? Я приехала и спросила

Жительница столицы Украны поговорила с простыми людьми в провинциальном российском городе — что они думают о соседней стране и завидуют ли ей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Знаменитая Виктория Нуланд — американская фурия украинского Майдана, раздававшая на нем пирожки, а теперь - зам госсекретаря США, произнесла сенсацию. Сделала она это в Киеве. Вот ее заявление: «Многие россияне мечтали бы жить в такой стране как Украина. Многие россияне хотели бы, чтобы то, что происходит в Украине, происходило и в их стране». Точка.

Я в это время, оказавшись не в Киеве, а впервые за много-много лет в российской глубинке, сначала присела от неожиданности. А потом попробовала понять так ли на самом деле, как говорит Нуланд? Действительно ли россияне мечтают жить как украинцы?

ШУСТРЫЙ БРОКЕР ВОВА

Не успела у меня умереть в России мать, как ко мне начали приставать ее соседи и интересоваться родительской квартирой в центре губернского города: мол, как и когда начну распродавать имущество. Нахальный сосед по лестничной клетке без моего согласия направил брокера Вову познакомиться со мной. Вечером раздался в дверь звонок, и сосед представил шустрого, стильно одетого, моложавого мужика лет пятидесяти с проседью, которого пришлось пустить в квартиру, чтобы познакомиться, хотя я сразу предупредила: что-либо продавать рано, поскольку даже ещё документы на наследство не оформила.

Из вежливости предложила мужчине чаю, и разрешила посмотреть жилье.

- А вы тут будете оставаться или продавать квартиру и потом обратно в Киев? - задал местный коммерс вопрос в лоб.

- Скорее всего, да. В Киеве - семья, дети ждут, и не хотят, чтоб я оставалась тут одна.

- Ну да, сравнили Киев и наш провинциальный город! Что здесь хорошего-то? Продукты - дрянь, народ бухает, везде все по блату и по знакомству...

Я вежливо возразила, что не стоит так уж «опускать» свой город, пусть и провинциальный, но, как я успела заметить, пожив тут уже почти месяц, динамично развивающийся, прирастающий новыми торговыми центрами, жилыми комплексами, стадионами и бассейнами, скверами, парками, музеями и даже концертными залами.

Здесь, к слову, следят за историческими зданиями, реставрируют, а каждая мемориальная доска охраняется законом. Сколько изуродовано в Киеве памятников, сбито вандалами мемориальных досок - не пересчитать. Украинцы от этого лучше жить не стали...

- У вас безвиз, молодёжь в Европу мотаться может свободно. А у нас что? Санкции и санкции, - продолжал рассуждать брокер.

- Ну да, украинцам дали безвиз, чтоб на конюшнях работать и унитазы мыть, - съязвила я в ответ.

- Но ведь не только это, - возразил брокер. - Кто хочет, тот образование может получить, путешествовать. А у нас куда люди ездят? В Турцию, Египет в основном, - продолжал гость.

- Кто хочет, тот, конечно, может. Только большинство еле сводят концы с концами.

- Но все равно, у вас там дух свободы. А у нас что? - горячился Вова.

- Ну так приезжайте к нам. В Киеве весело: перевороты, протесты, всех гэть и так уже 30 лет, - пришлось ответить как есть. - Продукты, кстати, дорожают. Про дорогую коммуналку и холодные батареи молчу.

Брокер вскинул брови удивлённо и даже с некоторым испугом, после чего мелко - мелко перекрестился:

- Упаси, Господи, - только и сказал работник сферы недвижимости. - Я просто хотел, чтоб вы квартиру свою скорей продали. Чтоб не надумали у нас тут остаться.

На том и расстались.

Знаменитая Виктория Нуланд — американская фурия украинского Майдана, раздававшая на нем пирожки, а теперь - зам госсекретаря США, произнесла сенсацию. Фото: REUTERS

«НОРМАЛЬНО ВСЕ У НАС В КРЫМУ»

В доме моих родителей на первом этаже живет мужчина, примерно моего возраста. Может, чуть старше. Мы познакомились случайно во дворе, где он гулял со своей матерью 87 лет. На ярко-красной куртке женщины была пришита табличка с ее паспортными данными: адресом, номером мобильного телефона.

Худенькая старушка сама начала разговор и призналась, что у нее плохо с памятью и она может заблудиться. Я спросила - помнит ли она как ее зовут, и та свое имя назвала без ошибок, но в разговор вмешался мужчина, который ее сопровождал:

- Деменция у матери. Я приехал из Крыма - буду ее забирать, Месяц назад тут отца похоронил.

- Давно в Крыму то живете?

- Всю жизнь, считай. После военного училища распределился в 1987 году, а в Крыму - женился на украинке. Ехал в командировку на полгода, а влюбился и остался на всю жизнь. Украинский паспорт у меня был ровно до 2014-го, а родителей так и не смог перетащить, хотя в гости они к нам ездили, пока силы были.

- Вы там в какой армии то служили, российской или украинской?

- Вот все вам так и расскажи... Не скажу. Военная тайна. Живем с женой в Армянске, в своем доме, и двое детей с нами. До моря – два кэмэ. По ипотеке сыну квартиру делаем в Крыму.

У жены родня на Украине осталась и поэтому ей сложно привыкнуть, что Крым теперь не украинский. В 2015-м что-то затосковал, хотел рвануть в Донбасс. Но жена сказала, чтоб не смел...

- Да вы, похоже, подкаблучник, - сыронизировала я.

- Ну, почему же? Я просто жену свою люблю и семью.

В свою очередь я поделилась, что из Киева приехала и тоже недавно похоронила мать, которая после смерти моего отца отказалась уехать ко мне на Украину. Теперь у них одна могила на двоих на кладбище.

- Нет, я свою мать буду забирать, - серьезно рассуждал бывший военный. - А насчет Украины, то может ваша мама и права была. Что там сейчас русским-то делать? Беда одна. Неужели в Киеве не жалеют, что "свалили" Януковича? Он ведь и тарифы держал и пособия все платил, и экономика при нем поднималась. Дураки. Эти то теперь просто так власть не отдадут. И ничего хорошего у вас там не предвидится.

- А вам-то самому как в Крыму после 2014-го ?

- Нормально. Хватает всего.

И сын со старушкой матерью пошли на прогулку дальше.

КОМУ ВЫ ТАКИЕ НУЖНЫ?

- Да знаю я ваших украинцев. Мы ездили в командировки еще при Союзе налаживать радиооборудование на заводах Западной Украины. Очень многие там даже в 1970-80-е русского не знали. Но начальство по-русски говорило хорошо и было очень гостеприимно. Когда мы приезжали, то западенцы нам столы такие накрывали, готовили вкусно мясо с черносливом, борщи, а на выходные ездили с ними на машинах в Берегово. Вот там вообще одни венгры были кругом, а места красивые... Что сказать? На Украину тянет, конечно поехать, но чтоб там жить? У нас есть Россия-матушка, и насильно мы себя любить никого не заставляем, но и в обиду не дадим никому. С Зеленским все уже понятно — провалился. А вот интересно, следующий президент у вас какую сторону примет? Если «бандер», то ничего не поменяется, а если даст права русскоязычным, то шанс есть. Но вообще скоро даже Россия за вас бороться перестанет, кому вы такие нужны? - заключил не без горечи пенсионер.

«А ОНА У ВАС ЕСТЬ, ВЛАСТЬ-ТО?»

- Мы никогда не говорили, что имеем что-то против украинского народа. Никогда, - делится со мной учительница местной школы.

- Но власть наша вам явно не нравится, - говорю очевидное в ответ.

- А она у вас есть, власть-то? - иронически замечает женщина. - Мы, если честно, устали про вашу Украину думать. Вы нам жить не даёте спокойно уже столько лет. Ну когда-то все разрешится, потому что вот так вечно же не может продолжаться. Россия и не такое переживала, а вот что с вами будет? Мало гражданам Украины нищеты и напряжения, их еще надо накачивать регулярными нашими "вторжениями" похлеще чем в 2014-м, - резонно рассуждает учительница. Похожее мнение высказала еще одна простая россиянка, швея по профессии.

- Мы ничего от Украины не хотим: ни хлеба украинского, ни сала вашего, ни горилки. У нас свое все есть. Нам ничего не надо, кроме одного - отстаньте от наших семей, потому что они все - смешанные. Мы вместе всегда были, детей рожали, фамилии - русские и украинские перемешаны. Не мучайте простых людей и перестаньте нас ненавидеть. Только вы не спешите квартиру-то, продавать. Может еще бежать придется всем оттуда, - искренне и очень эмоционально посоветовала портниха Лида.

В Россию действительно бегут миллионы украинцев и хотят тут зацепиться и остаться любыми правдами и правдами. Это оказывается, россияне хотят жить как в Украине? Что ж туда из России никто не бежит? А те, кто приехали на Украину - уезжают обратно, как певица Мария Максакова, которая чуть ли не распиналась в любви к Украине, только вот нервы у нее сдали и эпатажная дама снова вернулась в Москву.

На днях позвонили из Киева, из «Укртелекома», потому что я не успела отключить интернет. Девушка со мной говорила на мове и на русский язык так и не перешла, хотя я ей сказала, что сейчас уехала и даже сообщила - где нахожусь. Я её отлично понимала, и она меня тоже, но в голосе звучала какая-то скрытая язвительность.

Не было бы никакой войны, если бы они дали равные права русским, дали возможность говорить на родном языке, - считают тут подавляющее большинство россиян. Но пока Украина и Россия говорят на разных языках.

- Вот на Россию сейчас весь мир зуб точит, а мы выстоим, - громко кому-то говорит крепкого телосложения мужчина, беседуя на заснеженных улицах такой непонятной украинцам «агрессивной» России.

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