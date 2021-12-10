Известный советский ученый погиб, помогая пострадавшим в ДТП в Москве

83-летний Борис Кизяев - известный советский учёный и член Российской Академии Наук. Фото: ras.ru

83-летний Борис Кизяев - известный советский учёный и член Российской Академии Наук. Борис Михайлович всю жизнь занимался изучением и разработкой технологий и механизации строительства и эксплуатации гидромелиоративных систем. За свой вклад в науку, он был награждён различными государственными наградами и медалями. На счету Кизяева было более 350 научных работ.

9 декабря около 7 часов вечера Борис Кизяев вместе с родственниками попал в аварию на северо-восточной хорде. Автомобиль двигался в направлении Дмитровского шоссе. Несколько машин столкнулись во время движения. Академик находился на пассажирском сидении и не пострадал, но очень волновался за пассажиров других машин. Он вышел на проезжую часть и направился в сторону двух автомобилей, чтобы помочь пострадавшим. Но в этот момент учёного сбил BMW 320, который влетел в стоящие посреди дороги машины. Борис Кизяев скончался на месте.

— В результате данного ДТП, 83-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", повлекшее по неосторожности смерть человека, — сообщил источник kp.ru

Водителя задержали, им оказался 35-летний мужчина. Сейчас по данному факту проводится расследование.