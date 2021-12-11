Брошенный женой Григорий Лепс снял обручальное кольцо Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Лепс появился на премии "Золотой Граммофон" без обручального кольца. Он также впервые прокомментировал новость о своем разводе со второй женой Анной Шаплыковой. Балерина и певец прожили вместе более 20 лет, воспитывают троих детей.

Известие о том, что Григория Лепса бросила жена Анна Шаплыкова, стало громом среди ясного неба. Супруги никогда не выставляли на обозрение личную жизнь, однако в светской тусовке исполнитель хита "Рюмка водки на столе" слыл прекрасным семьянином, любящим мужем и заботливым отцом.

Супруга вокалиста подала на развод. Что подтолкнуло многодетную мать к столь радикальному решению, не известно.

Первым о расставании супругов прервал молчание Николай Басков. На премии "Золотой граммофон" он заявил: "А Григорий Лепс развелся". Однако подробности и причины расставания своего коллеги называть не стал.

Позже и сам Лепс появился на красной дорожке. Без обручального кольца. Конечно же, ушлые светские хроникеры не давали мужчине прохода. Григорий кратко прокомментировал скандальную новость. "Я прекрасно себя чувствую!" - заявил он на вопрос о разводе.

Меж тем сплетники судачат, что якобы Лепс завел любовницу, о чем узнала его супруга. Уже 20 декабря 2021 года суд рассмотрит заявление супруги певца. "Что касается причин развода, то, наверное, это определенный кризис в отношениях. Всем для чего-то даются испытания, главное - достойно их пройти", - цитирует адвоката Оксану Якимову "СтарХит".

Напомним, артист и его вторая жена вместе воспитывают трех детей: дочек Еву и Николь, а также сына Ивана. Недавно артист признавался, что уговаривает жену на рождение еще одного ребенка.