Звезды на премии "Золотой граммофон": Лорак в перьях, Гагарина в шляпе и МакSим в "интересном положении"

Шик - именно то слово, которое характеризует Ани Лорак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отгремевшая в Кремле премия "Золотой граммофон" порадовала артистов заветными статуэтками, а публику - яркими образами звёзд. Правда, далеко не все из них оказались удачными. Так, например, певица МакSим, которая после болезни только-только начинает выходить в свет, выбрала странный наряд, который заставил зрителей заподозрить ее в "интересном положении". Но обо всем по порядку. Сайт kp.ru разобрал образы звезд вместе с fashion-экспертом, организатором модных событий и основателем глянцевого журнала LOOKBOOK Алексеем Кондауровым.

Fashion-эксперт Алексей Кондауров.

АНИ ЛОРАК

- Лорак - шикарная женщина. Шик - именно то слово, которое ее характеризует. По наряду видно, насколько певица внимательна к деталям. Платье - абсолютный фаворит этой красной ковровой дорожки. Однако, к босоножкам есть вопросы. Все-таки закрытые туфли смотрелись бы более гармонично.

Ани Лорак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ

- Артистка выбрала образ, который был популярен много лет назад. Чтобы сделать его более актуальным, туфли стоит заменить на грубые ботинки: именно с ними сейчас носят кожаные куртки. Однако, Кристина выдержала образ в едином стиле, поэтому все смотрится достаточно гармонично. Золотая цепь тоже сюда подходит. Хотя, повторюсь, все эти элементы уже не в тренде.

Кристина Орбакайте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СЛАВА

- Розовое платье - один из главных трендов 2021 года на красных дорожках и в кино. На минувших Неделях моды розовому было уделено особое внимание. Обычно такие тона помогают создать невинный и романтический образ, поэтому видеть в розовом платье Славу довольно странно. Само платье плотное, выглядит тяжело, ещё большей тяжести добавляет фиолетовый платок на шее, который абсолютно сюда не подходит. Образ не сочетается ни по цветам, ни по фактуре, ни по стилистике.

Певица Слава. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МАКSИМ

- Певица пришла то ли в костюме школьницы, то ли в костюме официантки. Не самый лучший образ, который совсем не подчеркивает достоинства. Слишком объёмный низ у платья, плюс неудачная длина. В данном случае хочется больше сдержанности. Если бы платье было просто приталенное и ниже на пару сантиметров, смотрелось бы куда лучше. Галстук забился в зоне декольте: его нужно либо вообще снять, либо выправить.

Певица МакSим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЛИНА ГАГАРИНА

- Элегантный образ, стильно и красиво. Объемные рукава сейчас очень модный элемент. А сочетание украшений и шляпки - выигрышное решение для красной дорожки. Вечная классика, дополненная модными элементами, придает образу лоск и шик. При этом Полина однозначно умеет носить такие вещи: обратите внимание на сдержанность движений и достоинство. Она словно королева, вышедшая к народу.

Полина Гагарина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

АННА СЕДОКОВА

- Экс-"ВИА Гра" не произвела впечатление. Такой образ увидишь и сразу забудешь. С одной стороны, платье красного цвета - это всегда заявка на яркость и привлечение внимания. С другой стороны, ткань совершенно скучная. Фасон тоже оставляет желать лучшего. На красной дорожке хочется видеть образы, которые потом будут обсуждать все! Но вряд ли это случай Анны.

Анна Седокова. Фото: Алена МАРТЫНОВА

АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ

- Певец очень похудел и выглядит великолепно. Белый цвет в сочетании с серебристыми браслетами - это лайк! Стильный костюм модного фасона отлично смотрится с обувью. В таком образе можно не только красную дорожку на «Граммофоне» покорить, но и смело отправляться в Голливуд. Невероятно стильно. Молодец, Александр! Браво!

Александр Панайотов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЮЛИЯ БАРАНОВСКАЯ

- Ведущая перепутала ковровую дорожку со своим выпускным в школе. Такие платья были популярны, минимум, 20 лет назад. Причём я слежу за Юлией, и вкус у неё явно есть. Однако, этот наряд совсем не модный. Такой пышный низ смотрится очень дёшево, а верх совершенно приплюснул грудь. Странная заколка тоже как будто осталась со школьных времён. Мне очень симпатична Юлия, но ее образ на этот раз нельзя назвать удачным.

Юлия Барановская с сыном Арсением. Фото: Алена МАРТЫНОВА

АННА СЕМЕНОВИЧ

- Анна выглядит стильно. Платье из очень удачной ткани, правильная длина, модный фасон - все отлично. Украшения и сумка отлично к нему подходят. Однако, обувь и колготки с блеском смотрятся неуместно. Сюда бы подошли однотонные туфли на высоком каблуке. Но в итоге мы все же видим гламурный, стильный и достаточно эффектный наряд, который прекрасно подходит для выхода.

Анна Семенович. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ХАННА

- Певица выбрала стильный образ с большим количеством элементов. Сразу хочу сказать, что многие наши звезды грешат неправильным выбором длины платьев. Платье должно подчёркивать достоинства фигуры, а у Ханны наоборот. Хочется прикрыть ей ноги. С одной стороны, это очень сексуальный образ, а с другой - эта сексуальность слишком нарочита и буквально бросается в глаза. На красной дорожке важна уместность и баланс.

Певица Ханна. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НИКОЛАЙ БАСКОВ

- "Золотой голос" определился со стилем ещё много лет назад и строго придерживается его. Мы уже привыкли к его блестящим пиджакам. Такое ощущение, что он ходит в одном и том же наряде все годы. Хотя, разумеется, это не так. Басков шьёт пиджаки на заказ в одном и том же месте. Но уже хочется увидеть его в чем-нибудь другом. Сейчас столько разных тканей, столько вариантов и возможностей выглядеть в тренде! Мне, как стилисту, хочется переодеть Николая. Опять же, фасон пиджака в таком классическом стиле - это просто душно. Желаю Николаю в Новом году вырваться из привычных скучных рамок.

Николай Басков (в центре). Фото: Алена МАРТЫНОВА

МАРИ КРАЙМБРЕРИ

- Модная певица, к моему огромному сожалению, не обладает фигурой, позволяющей носить такие облегающие откровенные вещи. Хотя в самом комбинезоне ничего плохого нет. Меня больше смущает принт: он чересчур активен и оттягивает на себя внимание. Я бы в принципе не стал никому рекомендовать такой орнамент. Однако, мне безумно нравится обувь Мари - это действительно стильно!