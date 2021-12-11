Экс-глава одной из самых могущественных разведок мира подозревается в использовании служебного положения

Йоси Коэн (крайний справа) в День памяти жертв Холокоста на территории бывшего концлагеря Освенцим, 2018 год. Фото: EAST NEWS

Бывшего главу израильской разведки «Моссад» Йоси Коэна подозревают в использовании служебного положения – по утверждению журналистов, находясь на посту директора внешней разведки Коэн помог своей дочери устроиться на работу в филиал компании, принадлежащей шейху Тахнуну бин Заяду аль-Нахайяну из ОАЭ.

Йоси Коэн и шейх Тахнун стояли у истоков «Соглашений Авраама» – договора о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, подписанного в сентябре прошлого года.

Стоит отметить, что формально являясь врагами, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты никогда не сталкивались ни в одном из вооруженных конфликтов. Напротив – их связывало длительное и довольно плодотворное сотрудничество в военной и оборонной сферах. В частности, к категории общих интересов относилось противодействие иранской ядерной программе.

Вместе с тем, до подписания соглашений, все контакты между представителями стран велись на неофициальном уровне. А после подписания сотрудничество Израиля и ОАЭ получило новый толчок. Так, например, компания G42, работающая в сфере безопасности и принадлежащая шейху Тахнуну, открыла филиал в Израиле буквально вскоре после подписания «Соглашений Авраама». А в начале этого года, в то время, когда Коэн еще находился на посту директора «Моссада», стало известно, что его дочь Ахиноам Коэн-Ганонян приглашена в G42 в качестве менеджера.

Бывший глава израильской разведки, покинувший свой пост в начале июня 2021 года, гневно отверг подозрения в том, что он участвовал в устройстве судьбы дочери.

– Я никогда не обращался к шейху Тахнуну ни по одному вопросу, касающемуся моей дочери или ее работы, и любые другие утверждения являются полной ложью. Моя дочь была нанята в качестве временного административного секретаря в израильской компании, которая является дочерней компанией G42. Ахиноам начала работать в марте 2021 года, в конце моего срока и через много месяцев после подписания «Соглашений Авраама», – заявил Коэн.