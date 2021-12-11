Киев озвучил новый план борьбы с Россией из трех пунктов

Планы по укрощению России у Украины получились занятные. Фото: REUTERS

Дмитро Кулеба, министр иностранных дел Украины, является настоящим преемником Павло Климкина. Там между ними был еще один глава МИД, но он не запомнился такими яркими высказываниями и поступками, граничащими с полным идиотизмом, как это было с Климкиным. На этот раз Кулеба выступил с программным заявлением в издании Foreign Affairs с новым планом борьбы против России, который емко назвал "Мир через силу". Новое изобретение Кулебы явно почерпнуто из нацистской Германии, в которой была такая организация, называвшаяся "Сила через радость". Сказав "а", Кулеба непременно должен вскоре произнести и "б".

Что же до самого плана, то в нем нет ничего нового: "В данный момент Соединенные Штаты и их европейские союзники должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее. В этот момент будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и наконец привести Украину в ЕС и НАТО".

Хитрость примитива выдается сразу на-гора – выиграть время, за спиной вооружив Украину против России до максимума. А уже потом…

Кулеба даже разложил свой хитрый план на части: "Первый компонент — отправить четкие политические сигналы Москве. Это означает, что нужно прояснить, что Украина — часть Запада и будущий член ЕС и НАТО и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются". Второй частью гипотетического плана должны стать самые жесткие санкции в случае вторжения России на Украину.

- Третья и финальная часть плана — увеличение военной помощи Украине, - заключил он.

Предполагается, что Россия будет все это время сидеть, хлопая глазами и заткнув уши, и ничего не предпринимать в ответ. Вот только есть маленькие нескладушки. Например, Украину в НАТО никто видеть не хочет. На это даже Зеленский вчера в телеинтервью жаловался. Мол, идем, идем в НАТО, а тут бац! – и шлагбаум. То ли по голове, как Божену Рынску в свое время, то ли просто напоролись на него. И никто даже не обещает убрать шлагбаум. В итоге план летит в тартарары с самого начала.

И что тогда делать? Тогда пора переходить к следующему пункту – санкции. При этом, как сообщает CNN со ссылкой на слова одного из советников украинского лидера, в команде президента Украине даже не собираются ждать этого самого вторжения.

- Киев считает, что любые предполагаемые санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое значение сдерживания, - цитирует свой источник американская телекомпания. Какой выход в такой ситуации? Очень простой. В Киеве, вообще, любят простые и самые простые решения.

- У украинской власти, похоже, созрело новое предложение к Западу - ввести санкции против России не после возможного нападения на Украину, а до, - а это уже со ссылкой на американское СМИ сообщает ресурс Страна.uа. - То есть прямо сейчас.

Замечательная логика. Ввести санкции не после наступления повода, а до его возникновения. Просто потому, что объект располагает такими возможностями. Если ей следовать, то любого можно судить, например, за изнасилование, не дожидаясь, пока преступное деяние будет совершено.

Впрочем, иного от Кулебы трудно было ожидать. Заявил же он на голубом глазу, что Украина возобновит торговлю с Россией после окончания "российско-украинской войны". И ведь ничего не мешает Кулебе возглавлять внешнеполитическое ведомство Украины, ни то, что Украина России войну так и не объявила (а Россия на нее и просто не пришла), ни то, что Россия до сих пор является одним из крупнейших торговых партнеров Украины. Причем, с торговым балансом в пользу России.

Мыслить у Кулебы как-то не очень получается. Зато планы по укрощению России он может составлять занятные.