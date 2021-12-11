Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Запада имеется план по "сдерживанию" России. Его детали министр иностранных дел привел в колонке для Foreigh Affairs.

Он уточнил, что союзники Киева должны выиграть время, одновременно укрепляя украинские войска. Кроме того, Москве нужно дать понять, что Украина – это будущий член ЕС и НАТО, уверен руководитель министерства иностранных дел.

"Цель Украины простая: мир через силу. В данный момент Соединенные Штаты и их европейские союзники должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Соединенные Штаты и Евросоюз также должны проработать "суровые санкции" на случай, если Россия все-таки нападет.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что Запад умышленно нагнетает напряженность по поводу гипотетического "вторжения" России на Украину. Это является попыткой представить Россию как некую сторону, которая якобы угрожает процессу урегулирования, уверен официальный представитель Кремля.