Екатерина Климова свела поклонников с ума горячим фото: "Желанная и красивая"

Актриса Екатерина Климова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Екатерина Климова умеет удивлять поклонников. Актриса разместила в блоге горячие фотографии со съемок. Многодетная мама выбрала от эффектных кадров, явив публике изгибы своего роскошного тела. Сраженные наповал поклонники потеряли дар речи при виде такой красоты.

Екатерина Климова позирует в шелковом платье-комбинации с глубоким декольте и высоким вырезом по линии бедра. Актриса выглядит прекрасно и ее поклонники не устают оставлять в блоге сотни комментариев.

Фото: Instagram

"Божественной неземной красоты Катюша Климова!", "Прекрасная актриса!", "Шик, блеск, отпад, женственность, недосягаемость, нежность, красота и грация", "Верх совершенства!", "Можно подобрать еще сотни и тысячи слов в качестве комплиментов для Вас, но ни один из них не передаст всю сущность!", "Боже, какую красоту ты создал", "Желанная женщина", "Потрясающая женщина!", "Божественна красива!", - пишут фанаты.

Екатерина Климова действительно шикарно выглядит. "Мне повезло с генетикой: не нужно изнурять себя диетами, заниматься спортом и ухаживать за собой в принципе", - делилась она.

Нет ничего удивительного в том, что Климова всегда пользовалась большим вниманием мужчин. С юных лет ее называли красавицей. Прабабушка актрисы по отцу была таборной цыганкой. Вероятно, смуглую кожу, яркие глаза и эмоциональность девочка унаследовала от родственницы.

Артиста три раза была замужем, воспитывает четверых детей. От первого избранника - ювелира Ильи Хорошилова она родила дочь Лизу. А от актера Игоря Петренко - сыновей Матвея и Корнея. Третьему мужу Геле Месхи подарила дочь Беллу. Со всеми своими избранниками Екатерина сумела остаться после развода в хороших отношениях.