Лебединая песня Александра Градского в «Голосе»: разнес два номера Димы Билана, вспомнил последний танец и поставил свадебный плач

Александр Градский на съемках шоу "Голос" 18 ноября. Фото: Кадр видео

Александра Градского нет, но память о нем жива. В прошедшем выпуске нокаутов «Голоса», снятых 18 ноября, наставник еще работает и относительно бодро (по сравнению с тем, что было в поединках) комментирует происходящее. Даже улыбается.

Этот выпуск — он доступен в интернете — стал последним для Александра Борисовича. Больше в красные кресла «Голоса» он, увы, не вернется. Таким вот получился юбилей проекта.

Поэтому Дмитрий Нагиев начал эфир с очередной порцией прощальных слов в адрес мэтра.

- Прошло две недели, как с нами нет Александра Борисовича Градского, - сказал ведущий в темных очках под аккорды из вступления «Песни о друге», которую Градский посвятил Высоцкому, но мог бы и себе. - Осознать и принять эту потерю невозможно. И с каждым днем чувство глубокого опустошения не покидает всех нас, кто находился с ним рядом на проекте и за его пределами. Поэтому мы не можем упустить еще одну возможность посмотреть на то, как творил мастер. Александр Борисович был, есть и будет символом нашего проекта.

После чего участники разыграли выход в полуфинал (пройдет в прямом эфире, решение о замене Градского пока еще не принято, а Александр Борисович привычно перекидывался репликами с коллегами, как в старые-добрые времена иногда перетягивая одеяло на себя. Сложно поверить, что через 10 дней после этого эфира композитора не стало. Он очень трезво и развернуто проанализировал самый яркий номер своей тройки, в котором Татьяна Качурина спела «Архангельский свадебный плач», который Градский пел на специальной пластинке еще в 70-х.

Александр Борисович привычно перекидывался репликами с коллегами Фото: Кадр видео

- Я спел это произведение один раз, и после этого неделю не мог сказать ни одного слова, - признался Александр Борисович. - Объясню, что это. Свадебный плач, дорогие мои! Когда в Архангельской области в старину происходили печальные события, это происходило так: (имитирует нытье). Очень тихо, заунывно и весьма печально. Это притворный плач! Она притворяется, что ей грустно, что подружка выходит замуж. И подружке страшно, поэтому она так орет, как резаная. Вот об чем речь. И то, как Татьяна это сделала...второй после меня...хочу посмотреть, у кого еще это получится (смеется).

А затем мэтр по косточкам разобрал работу трио из команды Димы Билана: Ернара Садирбаева, Элину Пан и Максима Юдина.

- У меня сейчас будет тяжелая история, - начал Александр Борисович. - По поводу Бочелли (Ернар Садирбаев спел хит Melodramma) — так тяжело слушать версию еще не очень опытного вокалиста, который только начинает карьеру. Ноты были почти что все взяты хорошо, но в этом произведении надо быть или Бочелли, или Паваротти, чтобы все ахнули. Пока это очень точно, но ученический акцент сохранился. Максим (Юдин спел «Беги от меня» группы «Гости из будущего») — я этого вообще не понимаю. Понимаю, что все нравятся, все танцуют. Но я не понимаю. Может, это потому что я давно не танцую? Последний раз было, наверно, в десятом классе.

- Неправда! На «Голосе» было! - подбодрила коллегу Пелагея, а за ней и другие наставники. - Как это? Извините.

- Ну это так, психоз, - отшутился мэтр. - Теперь по поводу Пугачевой (Элина Пан спела «Монолог»). Это тот самый случай, когда все штуки-дрюки были все не мои. Я бы не тут поставил акцент, а здесь, не так бы подчеркнул это слово, а иначе. Но в этом и прелесть. Мы все тут каждый при своем деле.

Это были последние слова наставника в эфире. Увидеть его работу в «Голосе» теперь можно только в интернете.