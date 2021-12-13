Почему в России ставят памятники фашистам

Могила неизвестного фашиста все также стоит посреди Россоши. Фото: из архива Николая Савченко

Мне написали письмо:

«Ульяна! В Ливенке Белгородской области поставили памятник фашистам: мост с фигурами отступающих итальянских солдат, союзников гитлеровцев. Теперь это наш второй фронт после Россоши, где мы так и боремся против «Шляпы» - могилы неизвестного оккупанта...»

Писал житель Воронежской области Николай Савченко, который в 2013 году первый поднял скандал насчет «памятника фашистской шляпе», а мы в «КП» первые в стране об этом написали.

Николай Савченко с архивными документами о зверствах альпийцев. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Список граждан одного сельсовета, расстрелянных фашистами в период отступления. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ИСТОРИЯ О «ШЛЯПЕ»

Для тех, кто пропустил, кратко напоминаю: в 93-м итальянцы (члены Национальной ассоциации альпийцев, это такое объединение отставников горнострелковых войск, дивизии Аlpini) приехали в Россошь строить детский садик. Строили сами, вахтовым методом, деньги собирали по всей Италии - теплая чудесная история про народную дипломатию.

Так ее в России и воспринимали - как акт международного покаяния и примирения. Кто не понимает, в чем итальянцам каяться, тому надо освежить школьный курс истории: в Великую Отечественную войну на СССР напала не одна нацистская Германия, а коалиция из семи стран, в том числе фашистская Италия.

Немцы заняли Россошь в июне 1942-го и через две недели ушли на Воронеж и под Сталинград, а по оккупированному Дону (в Воронежской и Белгородской областях) поставили венгров и итальянцев.

Непосредственно в Россоши находился штаб альпийского корпуса, центр оккупационной власти нескольких районов. По странному совпадению (да и не совпадению вовсе) располагался он ровно в том месте, где спустя полвека стали строить «итальянский» детсад Sorriso, «Улыбка».

Но погодите, это даже еще не присказка.

МАРШ ОККУПАНТОВ

Конфетно-букетный период - Россошь стала побратимом итальянского города Канельяно, итальянцы приезжали на Дон в паломничество, чтобы «пройти путем, которым шли их деды», а местные чиновники гостили в Италии, - продолжался до 2003 года, когда альпийцы пожелали установить памятный знак. Якобы к десятилетию садика.

В официальных документах до сих пор говорится, что он представляет гибрид головного убора итальянских альпийцев (шляпы с пером) и каски бойца Красной армии, но это, конечно, лукавство: силуэт совсем не похож на каску, и не бывает касок со звездой на боку.

По мнению чиновников, памятник представляет собой гибрид головного убора итальянских альпийцев (шляпы с пером) и каски бойца Красной армии.

Памятник - стопроцентная шляпа, и вид фашистского головного убора на постаменте больно поразил ветеранов и все население, бывшее под оккупацией (в 2003 году детям войны, условно, было по 65), витиеватая надпись: «От трагического прошлого через дружественное настоящее к будущему братского сотрудничества», - ничего не объяснила, а «деликатные» альпийцы еще и прошли по городу военным маршем.

- Как будто они опять над нами здесь хозяева, - говорили пожилые люди и плакали.

Но глубина глубин стала известна только еще через десять лет, в 2013-м (такой уж шаг у этой истории). К юбилею памятника альпийцы выпустили в Италии книгу, в которой черным по белому и где-то даже хвастливо рассказывали, что замуровали в основание кости НЕИЗВЕСТНЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ СОЛДАТ.

Мол, специально ездили с россошанским историком Алимом Морозовым на хутор Зеленый Яр, где стоял альпийский батальон «Аквила», нашли недалеко от бывшего полевого кладбища две бедренные кости и «многочисленные останки» (тут же в книге публиковалось фото костей и фото закладки их между кирпичами).

Было доказано: при закладке памятника в него заложили кости итальянских солдат, специально ездили на полевое кладбище. Фото - из книги, изданной альпийцами и переведённой Николаем Савченко.

А наши-то ломали голову, почему итальянцы возлагали к «Шляпе» траурные венки, это к знаку десятилетия садика...

Скандал грохнул знатный.

В России не запрещено хоронить вражеских солдат, есть скромные надгробия на кладбищах. Но - чтобы в центре города?

Чтобы фашисту отдавали почести?

Могила Неизвестного Солдата - это святыня, их нигде в мире не ставят неприятелю, и потому в Россоши это сделали подло, обманом...

Создали прецедент, единственный на земном шаре.

По коллаборантам из местной администрации вслед за «КП» дробной рысью прошлись федеральные СМИ, включая правительственную «Российскую газету», а в 2018 году хук слева нанес сенатор Алексей Пушков, автор программы на ТВЦ.

После того, как корреспондент ткнул в камеру той же самой книгой, россошанские чиновники не выдержали: создали комиссию, проткнули памятник металлическим щупом, обнаружили пустоту и вытащили пакет с костями.

Теми самыми, бедренными. Сразу вызвали полицию.

Мы - победили?

БОЖЬЯ РОСА

А вот хрен там! Передо мной кипа ответов Савченко, который писал в СК (пять раз), прокуратуру Воронежской области (дважды), Россошанский районный суд, областной суд, депутату Госдумы от «Единой России» Петру Толстому и, сами понимаете, по самому главному адресу: Москва, Кремль.

Всех он просил об одном и том же - убрать «шляпу», перенести ее в Италию (чтобы память павших оккупантов чтили там), возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма против чиновников и директора краеведческого музея Алима Морозова, создавшего в подвале садика «зал фашистской славы» (экспонаты рассказывали о захватчиках в бытовом комплиментарном плане: белозубые солдаты на снимках гуляли с россошанскими девушками, варили кашу, подкармливали советских детишек), а также рассмотреть вопрос о коррупции: не за поездки ли в Италию была куплена совесть и память.

Нет, с точки зрения Савченко, извлечение из памятника костей проблему не решило: Могила Неизвестного Солдата - это, по определению, символический мемориал, в ней может и не быть никаких останков, силе воздействия это не мешает.

Ему отвечали (насладитесь):

«Памятный знак не является воинским захоронением», «закладка останков в цоколь являлась инициативой двух альпийцев-добровольцев» Лиено Киеса, 1931 года рождения, и Джузеппе Парацини (умер), которые подложили кости «в отсутствие посторонних лиц в вечернее время». «Руководству Ассоциации альпийцев об этом стало известно только после издания книги» «Операция «Улыбка». Мы вернемся в Россошь», «в последующем факт итальянской стороной скрывался».

Савченко писал во все инстанции и просил убрать "Шляпу". Вот где ему отказали... Фото: Предоставлено "КП"

Ну то есть начудили два дурака-стрелочника, о чем буквально никто не знал, а так-то памятник очень хороший, он «связан с событиями Великой Отечественной войны» и «посвящен сотрудничеству русского и итальянского народов», это официальная версия.

Как она соотносится с рассказами жителей Россоши о том, что закладка происходила среди бела дня, и любопытных отгонял от постамента лично мэр Квасов, а также с показаниями директора музея Алима Морозова, который и на допросах подтвердил, что ездил с итальянцами в поля за костями? Правильно, никак.

Это кости итальянских солдат, которые чиновники россошанской администрации вытащили из Шляпы (фото сделано россошанцами в момент «эксгумации»).

Как не согласуется с выводом об отсутствии коррупции фраза: «Официальные делегации представителей органов местного самоуправления г. Россошь и Россошанского муниципального района (длинный список чиновников с супругами. - Ред.) неоднократно посещали Итальянскую Республику, однако данные визиты финансировались на денежные средства принимающей стороны» (прекрасно, по-моему).

Но дальше еще интереснее.

«Проведение гражданами Итальянской Республики церемонии открытия памятного знака, мессы католическим священником, прохождение ими в составе колонны по улицам г. Россошь, возложение цветов не содержат отрицания фактов и одобрения преступлений, установленных приговором Международного трибунала для суда и наказания преступников европейских стран оси (вообще наоборот, агрессивная война против Советского Союза названа Нюрнбергским приговором преступлением против мира, а почести могиле оккупанта и агрессора - это именно одобрение).

«В надписи: «Из трагического прошлого...» отсутствует пропаганда исключительности, неполноценности человека, унижения по признакам пола, расы» (это ответ на заявление Савченко, что памятник тяжко оскорбляет бывших под оккупацией), и ровно так же «ненависть и вражду» не возбуждает экспозиция музея о хороших итальянских солдатах.

«Возбуждение ненависти и вражды» - это название статьи УК.

Фетровая шляпа с орлиным пером и звездой на постаменте «не содержит элементов нацистской или фашистской символики, пропаганда или публичное демонстрирование которых запрещены РФ»: «элементы форменного обмундирования альпийских стрелков используются в настоящее время в международных конкурсах и фестивалях, например, фестивале «Спасская башня», проводимом на Красной площади в г. Москва»...

Альпийские стрелки на фестивале "Спасская башня" на Красной площади. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нет, короче, методов против Коськи Сапрыкина: система умело отметает любые обвинения против бывших оккупантов, ловко жонглируя собственными нормами, идя на подлог и включая административный ресурс.

Савченко, например, через приближенные к администрациям области и района СМИ объявили бизнесменом-аферистом и политической проституткой: мол, сначала терся возле итальянцев, ездил по их приглашению в Италию, а потом перекинулся в непримиримые борцы.

А он действительно резко изменил свое мнение - когда поставили оскорбительный памятник.

ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ

Нельзя сказать, что Савченко и россошанцев никто не поддержал. В 2019 году указание возбудить уголовное дело по факту превышения россошанскими чиновниками своих должностных полномочий отдал лично председатель СК РФ Бастрыкин - но решение моментально было признано прокуратурой Воронежской области незаконным.

Оказывается, еще в 1994 году между правительством РФ и правительством Итальянской Республики было заключено соглашение о статусе мест погребения российских военнослужащих в Италии и итальянских военнослужащих в России, погибших во Второй мировой войне, и установлено, что можно не только ставить надгробные знаки, но и увековечивать память павших в ДРУГИХ (читай, любых) формах.

Вот и момент истины: не сделали альпийцы ничего особенного. Подбили на авантюру местных чиновников, но в целом-то действовали в русле договоренностей. Поставить памятник на баланс - и ладушки, такая логика чиновников. Ведь всего Италия установила в России уже 39 памятных знаков погибшим, приезд всех делегаций обеспечивался консульской службой МИДа (все цифры из официальных ответов).

Вот и в 2018-м, когда возник риск дестабилизации, информация о настроениях общественности была доведена губернатором Воронежской области до посольства Италии в Москве. Дальнейшая работа с Савченко строилась в соответствии с рекомендациями МИД РФ.

ПОД ИТАЛЬЯНЦАМИ

У меня в руках истрепанный том «Документов по учету причиненного ущерба немецко-фашистскими захватчиками Ольховатскому району», собранных Исполкомом Ольховатского райсовета депутатов трудящихся Воронежской области в

1943-м, сразу после ухода итальянцев. Ольховатка вместе с Россошью была под тем самым альпийским корпусом, и многие документы колхозов и НКВД написаны на обороте итальянских бланков. Папка чудом сохранилась во времена торжества демократии.

Не ставя под сомнение международные договоренности, я просто хочу показать, кого именно мы в 94-м году простили так безоговорочно.

«22 января 1943 года несколько немцев вошли в квартиру гражданина Хмыза Кондрата Терентьевича, его сыну и ему самому приказали следовать за ними, вывели 66-летнего старика

Хмыза Кондрата Терентьевича и его 17-летнего сына Хмыза Ивана Кондратовича на кладбище хутора Кравцовка и казнили, отрезав носы, языки, и с насмешкой смотрели на них. После этого обоих расстреляли».

Из протокола допроса свидетеля, члена ВЛКСМ: «Какие сведения хотели от них узнать, об этом не знаю».

В тот же день в том самом месте казнили жителя хутора Жука Ивана Васильевича, 1924 года рождения: ему отрезали уши, нос, губы и выкололи глаза, свидетель, который рассказывает об этом, другой, пожилая женщина.

«Комиссия установила, что злодейская расправа над мирными жителями проводилась по указанию жандармского управления альпийского корпуса (полевая почта 108) полковника Атдильво-Биндо, начальника зоны полковника Маркони, начальника штаба Воликарий, начальника гарнизона подполковника Антона Шульго-Исальвети, начальника по гражданским делам подполковника Франческо Беместье Якко».

Документы по учету причиненного ущерба немецко-фашистскими захватчиками Ольховатскому району. Фото: Предоставлено "КП"

Для понимания: 13 января 1943 года оккупантов погнали из Россоши и гнали до 27-го, это так называемая Острогожско-Россошанская операция, а оккупанты лютовали: открывали погреба, где люди прятались от обстрелов, и кидали туда гранаты, убили так Катю Левченко, 13 лет, и Гопченко Колю, 8 лет (взрослых не пишу и не считаю), а также в кровь шомполами избивали стариков и требовали показать им дорогу на Ново-Георгиевку и Шелякино (населенные пункты Ольховатского района), и колхозники колхоза имени Тельмана слободы Ново-Харьковка Сендецкий Николай Павлович, 54 года, Колесник Тихон Кондратьевич, 78 лет и Кулишенко Ульяна Ефимовна, 32 года, навсегда покрыли себя славой, поведя фашистов неверной дорогой и заведя их под ураганный огонь Красной армии.

Но это исход. А как жило население 8 месяцев в оккупации?

Как известно, и как напомнил историк Егор Яковлев в книге «Война на уничтожение», главным методом нацистов по очищению территории СССР от населения был голод. В первый день оккупации все магазины закрывались, сельхозпродукция у жителей изымалась, хлебные карточки выдавались только тем, кто шел работать на оккупационную администрацию. Любая попытка населения остановить отъем продовольствия жестоко каралась.

«На квартире гражданина Мартыненко Ефима Ивановича стояли три немца (немцами звали всех оккупантов. - Ред.), которые начали бесчинствовать в его хозяйстве, зарезали его свинью и 20 штук курей. 10 августа 1942 года Мартыненко, болея припадками, сказал немцам: «Дайте мне пару яичек, зачем вы все забрали?», тогда они набросились на Мартыненко и начали избивать, а потом отвели в соседнюю Архиповку и по приказанию офицера Батиста расстреляли».

В период оккупации альпийцы украли в одной из церквей икону Богородицы, теперь ее зовут Мадонна дель Дона. Фото с сайта Национальной ассоциации альпийцев.

Расстреливали работавших в колхозном поле комсомольцев - тех, на кого укажут полицаи, собирали девок в здание старостата и пороли плетками, смоченными в воде (судя по всему, всех девок деревни, всего 15 человек от 10 до 19 лет), теток заставляли носить воду бегом и мазать сарай зимой (обмазывать глиной, которая застывает на морозе). 14 сельчан заперли в сарай и держали трое суток на 40-градусном морозе. Квитко Алексея Ивановича расстреляли, потому что он опоздал подать господам офицерам лошадей, Осадчего Алексея Андреевича сволокли в штаб альпийского корпуса, потому что он не отдавал русским полицаям единственные на семью из трех человек валенки, которые предатели требовали со словами: «Это для нашей немецкой армии»...

Вот это крохоборство отдельно доставляет. Нас приучили, что наши сиволапотные красноармейцы, дойдя до Европы, насмотрелись на кружевные занавесочки с геранями и удивились, как зажиточно там живут. А когда читаешь, как была ограблена оккупированная территория, кажется, что захватчики прибыли с голодного края.

Весь скот, все запасы брюквы, весь семенной материал, вся колхозная техника типа весов и пишущих машинок - имущество вывезено подчистую, подчистую забран родильный дом и дом для учителей, валенки, двери, подушки, парты - эти, впрочем, рубили на дрова, списки убытков каждого колхоза - на несколько листов...

Альпийцы с растяжкой «Николаевка» (сейчас село носит название Ливенка). Они помнят, они гордятся. Фото с сайта Национальной ассоциации альпийцев.

Такой примерно была итальянская оккупация, и это - одна только маленькая Ольховатка. А в Россоши был еще концлагерь, в силосных ямах которого нашли 8000 человек, включая детей без пулевых ранений: их скидывали вместе с матерями и просто засыпали землей.

И когда «туристы» маршируют по улицам Россоши, они отдают честь вот этим прекрасным людям - которые раскладывали по городу заминированные игрушки (отец активиста Николая Савченко взял одну, и ему оторвало руку).

И когда прокурор Воронежской области Саврун пишет, что целью штандарта с медалями, с которым проводят праздничные мероприятия альпийцы, «не является пропаганда и реабилитация фашистской идеологии», он должен знать, что 73 медали на штандарте, который правильно называется Лаборо, получены альпийцами именно за «русский поход» (и это точно знает МИД, ведь список награжденных опубликован).

Одна медаль, например, принадлежит старшему лейтенанту Энрико Реджинато. По профессии военврач, Реджинато уничтожил детский приют в Енакиево, участвовал в расстреле людей, приговоренных к смерти, вывез хирургическое оборудование из енакиевской больницы и изнасиловал несколько советских гражданок.

Равнение на Реджинато?

Тот самый Лаборо с медалями за преступления против русских. Его таскали и на открытие "Шляпы", и на открытие моста. Фото с сайта Национальной ассоциации альпийцев.

ШЛЯПА НЕ ОДИНОКА

Если в 13-м, когда я первая в стране писала о «Шляпе», я была уверена, что произошла чудовищная ошибка местных властей, а сейчас «сверху» вмешаются умные хорошие дяди, которые за «Бессмертный полк», против гозманов и пересмотра итогов Великой Отечественной войны, и все станет хорошо.

И я не верила ныне покойному директору музея о «хороших итальянских солдатах» Алиму Морозову, который снисходительно говорил мне: «Мы действуем не сами, это политика государства. Все экспонаты о зверствах у нас есть, но нельзя расположить их здесь: иностранные туристы обидятся...»

А выяснилось, что он говорил правду.

С 2006 года в станице Еланской Ростовской области стоит памятник бригадефюреру СС Краснову, начальнику казачьих войск Гитлеровской Германии. С 2006 года против него бьются активисты: прокуратура выходила с иском о сносе в суд, и судья отказал с формулировкой: монумент носит название «Донские казаки в борьбе с большевиками» и представляет собой обобщенный образ атамана», где, мол, вы видите фамилию Краснова, - при том, что сходство там портретное.

Хозяином частного выставочного комплекса является предприниматель Владимир Мелихов. Говорят, что туда возят школьников.

В станице Еланской Ростовской области стоит памятник «Донские казаки в борьбе с большевиками». Портретное сходство с бригадефюрером Красновым очевидно. Фото: ru.wikipedia.org

СОГЛАСОВАНО ПОСОЛЬСТВОМ

Поэтому не поеду я в Ливенку Белгородской области писать про мост с фигурами фашистов. Он построен альпийцами по просьбе главы сельской администрации и согласован с послом Российской Федерации в Италии Сергеем Разовым и военным атташе посольства, это официальная информация с сайта Национальной Ассоциации Альпийцев.

Увидев отсутствие реакции властей на выступления антифашистов, итальянцы подарили России ещё и мост с фигурами альпийцев. Фото с сайта Национальной ассоциации альпийцев.

Стройка задумывалась в 2013-м, прямо в тот момент, когда я носилась по Россоши и разоблачала «фашистскую «Шляпу», а торжественное открытие (с Лаборо и 73-мя медалями), состоялось в 2018-м, когда справедливость частично удалось восстановить и кости вынули.

То есть клали альпийцы на все наши обиды и вопли о восстановлении нацизма. Президент ассоциации Себастиано Фаверо даже речь сказал о «некоторых ностальгических газетах, которые не приемлют вмешательства извне», но они, альпийцы, «все равно будут верны памяти павших, особенно своих».Ну и смысл трепыхаться?

Мост периодически обрисовывают свастиками, «Шляпу» в Воронеже обливают красной краской...

Только это остается отсталой просоветской части общества, которая разошлась в понимании добра и зла с чиновниками.

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Надо ли воевать со скульптурами

Очень хорошо понимаю, что мой материал отдадут на рецензию либеральному журналисту, который глубокомысленно спросит: «Надо ли бороться с памятниками?» - и затянет про «прошло много лет», «мы тоже любим отдыхать в Апулии и на Сардинии», а, значит, нужно «прощение и мир во всем мире».

Поэтому напишу на опережение. Я не мракобес, вполне приветствую заграничные поездки, понимаю, что при фашизме народы были обмануты и исторические обиды - не повод есть друг друга в реальной жизни. Например, мои приятели-патриоты по приколу ездили на виллу Муссолини, спокойно писали об этом в соцсети, и их никто не осудил. И Савченко тоже не мракобес, он долго жил в Италии, учился там, завел кучу друзей-антифашистов.

Мы оба не против визитов альпийцев: пусть развивают наш туризм, строят мосты и садики - они разрушили во время оккупации сотни зданий, пусть стараются! И даже памятники пусть ставят.

Но... Надписи должны быть правильными. На «Шляпе»: «На этом месте с 1942 по 1943 год находился штаб Альпийского корпуса, который являлся центром оккупационной власти итальянских захватчиков. В подвале этого здания контрразведкой был запытан пионер-герой Аркадий Сигаев, который позже был расстрелян в концлагере. Италия раскаивается в причиненных жителям Россоши страданиях».

На мосте сзади фигур альпийцев достаточно приделать красноармейца, который гонит эту братию к границе, как было в реальности.

Гости не должны забывать, что главные в доме - хозяева.