Почему Путин сказал о «примерном» паритете с США

Президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS

В фильме «Новейшая история», который поздно вечером в воскресенье покажет «Россия-1», есть несколько заявлений Владимира Путина, которые касаются нашего противостояния с США в области стратегических вооружений. Российский лидер сообщил, в частности, следующее:

- У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами.

Президент также добавил, что «Россия — единственная страна в мире со стоящими на боевом дежурстве гиперзвуковыми ракетами и...по этому показателю мы сегодня - номер один в мире».

Прокомментировать заявления главы государства относительно и паритета, и первенства kp.ru попросил известного военного эксперта, в прошлом ракетчика, полковника Михаила Тимошенко.

- Михаил Владимирович, так есть у нас паритет, или все же он, как упомянул президент «примерный»?

- Есть, если верить Пражскому договору от апреля 2010-го года, так называемому СНВ-3.

- Который еще президент Медведев подписывал?

- Да, с президентом США Обамой. Потом договор продляли.

- Там паритет и был обозначен?

- Ну конечно. Россия и США должны были по тому документу сократить свои «стратегические» запасы до 1550 ядерных боезарядов и до 700 их носителей.

- Так и произошло?

- Ну вот, например, стратегическая авиация. Тогда стороны сошлись на том, что один носитель — одна «голова». Но у американцев их Б-52 обеспечены подвесками чуть ли не на 12 штук.

- А у нас?

- А мы, как честные партнеры, больше одной штуки в наших «стратегов» не кладем. Что в Ту-160, что в Ту-95.

- Так у нас и самолетов такого плана, по официальным данным, меньше, чем у американцев?

- Меньше. И это если не считать те Б-52, что у них еще в Неваде стоят на консервации якобы.

- Лукавят янки, мягко говоря?

- А вы как думаете? Они же никогда не дают посмотреть, сколько «головешек» трайдентов реально стоит на их подлодках. Мы знаем только, сколько их в договоре записано. А еще у них есть возвратный резерв.

- Но лидерство наше в «перспективных разработках» даже на западе сквозь зубы признают?

- Перспективные разработки - это хорошо. Но разработка - это одно, а серия - это другое. Вообще гиперзвук - интересная вещь. Это пять скоростей звука и более - так Гагарин еще летал.

- Гиперзвуковые «Кинжалы» уже в войсках?

- Да, есть «Кинжал». Да, он гиперзвуковой - и он на вооружение. Сколько штук — конечно, это тайна. Но вряд ли больше, чем тех МиГов, которые являются их носителями. И понятно, что не каждый «мигарь» приспособлен для того, чтобы их подвешивать.

- А «Циркон»?

- Да, его можно называть гиперзвуковым тоже. Который в Белом море успешно испытывали с надводных кораблей.

- Но это не все?

- Есть «Авангард». Принцип, на котором он работает - до него первыми додумались немцы. И стали делать бомбардировщик, который может сбросить такой заряд на США и потом приземлиться где-то в Аргентине.

- Но не успели.

- Нет, но принцип, особая кривая - он существует, по ней «Авангард» и летает. При том мы можем с этой кривой, в принципе, поворачивать по курсу как хотим.

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