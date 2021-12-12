Путин заявил, что Россия является мировым лидером по новому вооружению

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ является мировым лидером по новому вооружению.

Президент России уточнил, что паритет с Соединенными Штатами Америки по количеству ядерных боезарядов и носителям сохраняется. РФ лидирует по количеству перспективных разработок, добавил он.

- Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире, — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-1».

Россия — единственная страна в мире со стоящими на боевом дежурстве гиперзвуковыми ракетами, отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что в 1990-е годы Россия утратила значительную часть суверенитета. По его словам, на тот момент существовало множество рычагов давления на страну, которая была ослаблена после развала Советского Союза. Россия была зависима от «финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических», уточнил Путин. По его мнению, это и привело к потере части суверенитета. Президент подчеркнул, что констатирует этот факт «с сожалением».