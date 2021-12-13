Человечество это “ходячий мертвец”: эволюционный биолог назвал четыре сценария исчезновения нашего вида

Среди ученых есть мнение, что эволюция человека разумного зашла в тупик. Фото: Shutterstock

Вы, наверное, уверены, что расцвет человечества только начинается? Мы строим планы колонизации других планет, разрабатываем технологии, которые если не даруют бессмертие, то радикально продлят жизнь. А в это время эволюционный биолог Генри Ги, старший редактор биологического отдела авторитетного научного журнала Nature, опубликовал книгу, в которой утверждает, что человечество это “ходячий мертвец” и процесс нашего вымирания уже начался. Вот его главные аргументы:

1. За последние несколько десятилетий качество человеческой спермы резко снизилось. Причина не только в загрязнении окружающей среды. Еще одним объяснением может быть стресс, вызванный городским образом жизни, когда люди буквально живут друг у друга на голове (речь идет о многоэтажках). На протяжении большей части человеческой эволюции люди кочевали в поисках ресурсов питания и жили небольшими изолированными общинами.

2. В среднем на появление, расцвет и угасание того или иного вида млекопитающих приходится 1 миллион лет. Современные люди существуют уже 315 тысяч лет и большую часть времени наш вид был малочисленным до такой степени, что иногда находился на грани вымирания. Так были посеяны семена гибели человечества: оно выросло из очень маленькой группы и наше генетическое разнообразие ниже, чем даже в группах диких шимпанзе.

3. Самая коварная угроза человечеству - это так называемая «необходимость исчезновения». Вымирание даже процветающего вида неизбежно, поскольку рано или поздно он не сможет адаптироваться к изменению среды обитания.

4. Люди становятся заложниками социальных процессов. В погоне за уровнем жизни они откладывают на потом рождение детей. Эмансипация женщин привела к тому, что рождение малышей перестало быть главной жизненной функцией прекрасного пола. В результате в мире прогнозируется резкое падение численности населения. Когда рождаемость опускается ниже уровня смертности, а генетические ресурсы ограничены вырождение человечества это лишь вопрос времени.

Конец света отменяется

Неужели человечеству крышка? Прокомментировать это апокалиптическое предсказание мы попросили доктора биологических наук, профессора кафедры биологической эволюции биофака МГУ Андрея Журавлёва.

- Андрей Юрьевич, насколько убедительным вам кажется утверждение автора, что часы человечества сочтены?

- Меня совсем не убедило. В принципе такое эсхатологическое мышление (эсхатология это учение о конце света - Ред.) свойственно человеку. Вспомнить хотя бы Ветхий завет, который говорит, что наша цель не мирское существование, а подготовка к загробной жизни. Экстремальным вариантом этой концепции являлась секта гернгутеров, которые даже жили у нас в России в конце 18 века и построили немецкую колонию Сарепта. Она сейчас находится на территории Волгограда. У них были запрещены даже такие невинные радости, как танцы, а вся жизнь была приготовлением к смерти. Ну, а если брать научную сторону этого дела, то Генри Ги далеко не первый. Все во многом началось с Томаса Мальтуса и его знаменитой книги «Очерки о законе народонаселения». Там он предсказал, что численность населения увеличивается в геометрической прогрессии, а производство продуктов питания в арифметической, и поэтому мы все умрём. Надо сказать, что Мальтус был действительно выдающийся экономист, многие его экономические рекомендации нашли применение на практике.

- Но эту теорию современные ученые признают антинаучной…

- Тем не менее, в 1968 году вышла другая книга, которая произвела фурор. Она называется «Популяционная бомба», ее автор биолог эволюционист Пол Эрлих тоже утверждал, что популяция увеличивается настолько быстро, что уже в конце 20 века большая часть населения Земли будет голодать и вымирать. Но, во-первых, с момента выхода этой книги население Земного шара почти удвоилось, а уровень жизни людей в целом парадоксальным образом вырос. А во-вторых, если взять самую перенаселённую страну планеты - Китай, то китайцы (а это, между прочим, четверть населения Земли) не испытывают абсолютно никаких проблем с питанием. В плане разнообразия продуктов питания никто в мире с китайцами сравниться не может. Я очень люблю ездить в Поднебесную именно для того, чтобы поесть вволю пищи, которой в других странах просто нет. А главное это не только вкусно, но ещё и очень полезно. Так что пророчество Генри Ги относится к очень известному типу литературы, но все эти авторы неизменно попадают пальцем в небо.

Что можно найти в ДНК животных

Генетическое разнообразие популяции это далеко не ключевая вещь в вопросе выживания. Фото: Shutterstock

- Правда ли, что низкое генетическое разнообразие - это наше уязвимое место?

- Биологу, каким является Генри Ги, стоило бы посмотреть работы по палеогенетике, это бурно развивающейся сейчас наука. Генетические технологии позволяют заглянуть в ДНК древних животных и посмотреть, как развивалась популяционная структура того или иного вида вплоть до миллиона лет назад. Для этого используют такой показатель, как размер эффективной популяции самок. По оценке этого маркера можно определить находился ли в прошлом данный вид в упадке или нет. И если мы проследим историю шерстистых мамонтов, волосатых носорогов, пещерных львов - крупных животных, которые были нашими соседями во времена ледникового периода, но вымерли, то мы увидим удивительную вещь.

Во-первых, генетическое разнообразии их популяций постоянно то падало до предела, то расширялось. Во-вторых, генетическое разнообразие популяции это далеко не ключевая вещь в вопросе выживания. Например, популяция мамонтов была очень большой. А волосатые носороги друг от друга генетически мало отличались и их популяция никогда не была многочисленной. Но это не мешало им прожить более миллиона лет, а исчезнуть на пике своего популяционного здоровья в основном из-за климатических изменений. Поэтому вот эти опасения, что мы исчезнем из-за недостатка генетического разнообразия - они не имеют научной основы. Более того, я не уверен, что мы становимся такими уж одинаковыми. При размере популяции в семь с лишним миллиардов у нас генетическое разнообразие, по идее, должно расти из-за миграции и увеличения смешанных браков. Это всегда способствовало популяционному здоровью.

Наш главный враг - недостаток интеллекта

- Генри Ги пишет о том, что качество спермы у мужчин стало хуже...

- Это тезис, который я просто не могу проверить. Мне очень интересно, где он получил эти данные, я их в научной литературе не встречал. Кстати, мы с Генри Ги состоим в переписке, как с одним из редакторов журнала Nature. Я поинтересуюсь у него при случае.

- Другой довод: вид вымирает, когда изменяется среда его обитания. Но ведь у нас есть суперсила - интеллект, благодаря которому мы можем приспособится к чему угодно?

- Надо сказать, что человечество уже переживало достаточно серьезные катаклизмы. Около 70 тысяч лет назад в Индонезии взорвался вулкан Тоба, это было одно из крупнейших катастрофических извержений за последние 25 миллионов лет. Тоба выбросил свыше 2800 кубических километров пепла и газов, это в тысячи раз больше, чем при извержении Везувия. Тогда на несколько десятилетий на планете воцарилась вулканическая зима.

Популяции многих крупных животных резко сократились. Многие виды проскочили в так называемое “бутылочное горлышко”, особенно это касалось животных, которые обитали ближе к Индонезии, в Восточной и Юго-Восточной Азии. Например, тигры почти вымерли и потом возрождались по новой.

Человечества это тоже коснулось, практически все люди за пределами Африки исчезли, не смогли пережить этого катастрофического события. Поэтому человеку разумному и неандертальцам, которые в то время еще существовали, пришлось заново выходить из своей африканской колыбели. И уже со второй попытки расселиться по всей планете. Поэтому нам не впервой выживать в катаклизмы. Мы очень совершенные существа. Нас убить не так уж просто, если это делать с помощью физиологических и биологических инструментов. Мы можем уничтожить сами себя только с помощью неправильного использования нашего интеллекта. Лишите популяцию знаний и образования, разрушьте транспортную систему, чтобы люди не перемешивались, и вымирание замаячит на горизонте.

После взрыва вулкана Тобу человеку разумному и неандертальцам, которые в то время еще существовали, пришлось заново выходить из своей африканской колыбели Фото: Shutterstock

Протянет ли человечество миллион лет?

- Нам действительно отмерен природой 1 миллион лет, как и любому другому виду млекопитающих?

- На самом деле это странная фраза. Если вид просуществовал миллион лет вовсе не обязательно, что он «умрет». Он может стать новым видом и даже несколькими! Вообще вся история жизни на Земле это переход одних видов в другие. Я об этом целую книжку только что издал, она называется «Похождения видов». Там рассказывается, как буквально из ничего - из одноклеточных форм, создавались все более и более сложные организмы и эти цепочки не прерывались никогда. Вернее, какие-то прерывались, но большинство видов, существующих сегодня на планете, являются результатом вот этой эволюции на протяжении 4 миллиардов лет. И по большому счету возраст Homo sapiens не 250— 300 тысяч лет, а 4 миллиарда лет, если вести отсчет с момента появления наших бактериальных предков. Геном человека наполовину состоит из генома бактерий! Поэтому перспектива у любого вида бывает двух вариантов: либо он вымирает, что довольно часто случается. Либо он переходит в новое состояние и становится новым видом.

— Вы имеете в виду, что будет какой-то симбиоз с цифровыми технологиями? Например, Илон Маск пытается соединить человеческий мозг и компьютер и создать некий кибернетический организм.

- Не обязательно симбиоз, мы же меняемся чисто биологически. Что такое новый вид? Когда появятся люди, которые смогут скрещиваться только между собой, но не с представителями старой популяции, вот тогда мы станем генетически новым видом. Но это только теория. А на практике у нас развиваются тенденции, провозглашающие равенство полов, чего в принципе быть не может, если мы являемся биологическим видом.

- Вы имеете в виду эмансипацию?

- Нет, я про то, что у нас даже однополые пары имеют право создавать семьи и заводить детей «нетрадиционным» способом. В первую очередь это касается западных стран. С точки зрения биологии это тупиковая ветвь, движение в эту сторону может привести к вымиранию. Если люди сами не способны размножаться, то это не семья, они не могут поддерживать популяцию.

Естественный отбор - это, если вы чем-то лучше и этот признак передаете своему потомству. Фото: Shutterstock

Гениальность и психические отклонения

- Есть версия, что нам грозит генетическое вырождение, потому что естественный отбор не работает (благодаря медицине и социальному государству) и в геноме накапливается большое количество вредных мутаций. Разве это не реальная угроза?

- Нет, это не так. Медицина помогает выживать каким-то отдельным не слишком жизнеспособным особям, но она никак не влияет на естественный отбор, который все равно происходит на разных уровнях.

- Например?

- Вся наша жизнь и есть естественный отбор. Но отбор – это не обязательно уничтожение более слабых. Это выживание более сильных и более приспособленных отнюдь не за счёт того, что вы загрызёте всех окружающих. Просто вы чем-то лучше и этот признак передаете своему потомству.

- Но часто можно слышать такие разговоры: успешным некогда рожать детей, они строят карьеру и часто откладывают рождение детей или вообще отказываются от деторождения. А если дети у них и появляются, то немного - один, два. Потому что надо дать отпрыску хорошее образование и высокий уровень жизни. Зато хорошо размножаются те, у кого дети растут, как сорная трава во дворе. И получается, что талантливые успешные люди плохо передают свои гены, зато многочисленное потомство дают те, кого природа наградила не слишком щедро.

- А вы знаете, передача высокого интеллекта работает по-другому. У пары условных «дворников» может родиться гениальный ребенок, который способен изменить ход истории. И наоборот у двух высоколобых интеллигентов может вырасти совершеннейший интеллектуальный дебил. В этом и есть парадокс эволюции - она непредсказуема.

Я вам напомню печальные страницы нашей истории. В свое время в нацистской Германии и в некоторых странах Скандинавии, которые, как ни странно, восприняли эту идеологию, уничтожали и стерилизовали людей с разными психическими отклонениями. Но на самом деле среда таких людей с психическими отклонениями дает очень много гениев. Выдающимся может быть даже не сам человек, который нам кажется ненормальным, а его потомки. Один из ярких примеров – это история Чарли Чаплина, мать которого страдала шизофренией и закончила свои дни в психиатрической лечебнице. Но ее сын оказал огромное культурное воздействие на цивилизацию, заставил весь мир плакать и смеяться. А скандинавы и немецкие нацисты уничтожили свой очень важный генетический потенциал. Эти великие нации испытывают определенный интеллектуальный провал и до сих пор расхлёбывают последствия своих бесчеловечных решений.

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