Русский первопроходец Федор Конюхов отпраздновал юбилей

Путешественник Федор Конюхов Фото: Мария ЛЕНЦ

В волшебную дату 12.12.2021 исполнилось 70 лет члену Русского географического общества, фамилия которого в России стала синонимом слова «путешественник». Свой день рождения отпраздновал Федор Конюхов. Крестный сын великих русских первопроходцев (в РГО его принимал, кстати, легендарный полярник Иван Папанин!) стал первым жителем планеты, покорившим в одиночку все пять ее полюсов: Северный, Южный, Эверест (полюс альпинистов), Полюс относительной недоступности в Северном ледовитом океане (полюс мореплавателей) и мыс Горн (полюс яхтсменов).

Всего же Федор Филиппович совершил более полусотни уникальных экспедиций, накрутив за все время более 300 тысяч километров. Не раз ему приходилось рисковать жизнью. Но из всех передряг Федор Конюхов выходил победителем. Можно сказать - чудом. Но это чудо - по мысли самого путешественника - имело божественное происхождение. Ибо как человек, имеющий духовный сан, в самые трудные моменты отец Федор обращался к Господу. Так и родился его знаменитый афоризм: «У верующего на один шанс больше».

Всего Федор Филиппович совершил более полусотни уникальных экспедиций, накрутив за все время более 300 тысяч километров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера Конюхова поздравил Владимир Путин, особо подчеркнув: «Ваши уникальные экспедиции и походы достойно продолжают замечательные традиции русских исследователей и первооткрывателей, поражают масштабностью и смелостью замысла и, конечно, имеют большое значение для воспитания молодежи».

«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлению.

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