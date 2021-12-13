Суд в США поддержал самопровозглашенного создателя биткоина

В 2016 году австралиец Крейг Райт заявил, что именно он и является создателем биткойна Сатоши Накамото. Фото: YouTube

Суд присяжных в американской Флориде после недельного разбирательства пришел к выводу, что австралийский ученый Крейг Райт, утверждающий, что именно он и есть мифический создатель биткоина, известный как Сатоши Накамото.

Теперь Райт не должен делиться с наследниками своего партнера по работе Дэвида Клеймана, умершего в 2013 году, и имеет право оставить в своей безраздельной собственности якобы принадлежащие ему 1,1 миллиона биткоинов на сумму около $50 миллиардов.

Правда, доказательств того, что ученому-компьютерщику действительно принадлежат такие средства, суд тоже не нашел, сообщает Independent.

С самого появления биткоина в 2008 году и сама криптовалюта и личность Сатоши Накамото были окутаны тайной. Известно, что некий изобретатель, назвавшийся этим именем, опубликовал документ, содержащий принципы криптовалюты, свободной от регулирования любыми суверенными или международными органами. Спустя некоторое время в мире начался майнинговый бум.

В 2016 году Крейг Райт заявил, что именно он и является тем самым Сатоши Накамото (фамилию Накамото с японского можно примерно перевести как «в центре») и в доказательство своих слов предъявил права на 1,1 миллионов биткоинов. Вместе с тем, ни подтвердить свое заявление об авторстве, ни доказать своей возможности контролировать указанную сумму Райт так и не смог. Соответственно, большинство членов криптосообщества отнеслись к словам ученого с большим скептицизмом.

Едва ли не единственными, кто безоговорочно поверил Райту, стали родственники его бывшего партнера Дэвида Клеймана, скончавшегося за три года до громкого заявления австралийца. Чтобы не упустить возможность обогатиться, семья Клеймана подала иск с требованием поделить пополам биткоины, якобы принадлежащие Райту. Основанием для обращения в суд стала предыдущая совместная работа ученых.

Биткоины адвокатам ученого удалось отстоять, а вот нарушение прав интеллектуальной собственности суд оценил в $100 миллионов, которые теперь Райт должен заплатить родственникам Клеймана. Но это малая толика от того, чем якобы владеет Райт.