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Политика13 декабря 2021 7:43

За что Киев разнес в пух и прах стратегию НАТО по «сдерживанию» России

Глава минобороны Украины Алексей Резников считает, что план НАТО по России бесполезен
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
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Глава минобороны Украины Алексей Резников.

Глава минобороны Украины Алексей Резников.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников частенько напоминает мне задиристого пацана в подворотне: когда ребята из соседнего двора предупреждают его, что могут надавать тумаков за дразнилки, он начинает звать на помощь знакомого дядьку. И просить его постращать пацанов, а еще и дать палку покрепче. А дядька ему намекнул, - мол, сам не нарывайся. И пацан-провокатор сильно обиделся.

Вот такое сравнение возникло в моей голове, когда я прочитал интервью Резникова в Financial Times. Глава оборонного ведомства незалежной сильно обижался на НАТО (того самого дядьку) и даже (невиданный случай!) критиковал его.

Военный министр Украины разнес в пух и прах стратегию «непровоцирования» в отношении России, заявив, в частности, что она «не работает и никогда не будет работать». А еще и добавил, что план Североатлантического альянса по «сдерживанию» России вообще бесполезен.

И почему же?

Для подтверждения своей позиции министр вспомнил события 2008 года. Тогда Россия, по его словам, якобы помогла Южной Осетии отразить нападение Грузии после того, как Франция и Германия заблокировали вступление страны в НАТО.

И какой же вывод (по «логике» Резникова) из этого следует? А такой, что если бы Грузия была в составе НАТО, то Россия не осмелилась бы дать ответ Саакашвили и его войску в августе 2008 года. Потому, мол, Украину надо срочно принимать в НАТО. Но блок не спешит открывать двери «бьющего копытами» в его предбаннике Киеву. А тут еще и президент США Байден дал понять, что не намерен посылать американских солдат в степи Украины.

В том же интервью в Financial Times досталось от Резникова и правительству бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель - за блокирование поставок смертоносного оружия для Киева (в ноябре Германия наложила вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников). «Рыдающему» и обиженному на Берлин военному министру подпевает и посол Украины в Германии Андрей Мельник: этот дипломат-провокатор «выразил мнение», что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при новоиспеченном канцлере Шольце. По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло свой отказ в предоставлении вооружений риском развития военной эскалации конфликта в Донбассе. Такую же «нелогичную» позицию, уверен Мельник, Германия сохранит и при новом канцлере. При этом и Резников, и Мельник «забывают» сказать о том, что Германия – один из гарантов Минских соглашений (предусматривающих мирное разрешения конфликта на Донбассе) и ей действительно нелогично было бы накачивать Украину смертоносными вооружениями.

Но киевским «ястребам» плевать на такую позицию Берлина, они уже не только просят, они уже требуют от Германии и других стран НАТО больше оружия. Своими силами, мол, Украина не справится с «российской угрозой». А Генштаб вооруженных сил Украины уже назначил нападение России на 22 января. Ну как тут снова не вспомнить про задиристого пацана-провокатора в подворотне…

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