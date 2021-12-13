В Балашихе гражданин Кубы ударил таксиста в грудь ножом

Пострадавший таксист находится в тяжелом состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это произошло ранним утром в минувшее воскресенье, 12 декабря, в одном из кварталов Балашихи. Туда по вызову приехал 26-летний Айдар (имя изменено) — водитель популярного сервиса такси.

Машина остановилась у одного из домов, и вскоре из подъезда вышел мужчина. Пассажир сел в автомобиль и поездка началась. В какой-то момент водитель сделал мужчине замечание. Но пассажиру это не понравилось, между мужчинами завязалась словесная перепалка. Пассажир вёл себя очень агрессивно, поэтому Айдар остановил машину.

Но пассажир не унимался, сначала он просто оскорблял таксиста, а затем выхватил нож и ударил водителя в грудь. Такого завершения поездки Айдар точно не ожидал, он схватился за рану и даже не заметил, как пассажир выскочил из машины. Таксист стал звонить в службу экстренной помощи. Вскоре на место прибыли медики, Айдара срочно госпитализировали в ближайшую больницу.

— Бригадой скорой помощи в ГКБ им. Плетнёва с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки был доставлен 26-летний гражданин Киргизской республики. Находится в тяжелом состоянии, — сообщил источник kp.ru.

В это время на место уже прибыл наряд полиции. Напавшего на таксиста удалось задержать по горячим следам.

— Им оказался 28-летний гражданин Республики Куба, который на почве внезапно возникших неприязненных отношений в ссоре нанёс ножевое ранение грудной клетки водителю такси, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Долгопрудном подростки жестоко убили местного жителя

Тело мужчины со множественными ножевыми ранениями нашли прохожие на детской площадке (подробности)