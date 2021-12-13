«Водил сына в тир» : 18-летнему организатору взрыва в Серпуховском монастыре любовь к оружию привил отец

18-летнему организатору взрыва в Серпуховском монастыре любовь к оружию привил отец Фото: СОЦСЕТИ

Рано утром в понедельник, 13 декабря, взрыв прозвучал в здании православной гимназии при женском монастыре в городе Серпухове Московской области. Причиной стал самоподрыв, который организовал 18-летний Владислав Струженков, который в прошлом году окончил гимназию. Сам он погиб на месте от полученных травм, ещё один ученик гимназии госпитализирован.

Сейчас на месте ЧП работают сапёры. Пока известно лишь , что взрывное устройство было самодельным. Погибший молодой мужчина , вероятно, смастерил устройство самостоятельно. И этот факт ни чуть не удивил друзей семьи погибшего.

Родители развелись и решение отдать сына в православную гимназию приняла мама мальчика. Но с отцом он общался и тот , по словам друзей, не хотел чтобы сын рос неженкой. Фото: СОЦСЕТИ

Оказывается , любовь к оружию ему чуть ли ни с пелёнок привил отец. Владислав рос в неполной семье. Родители развелись и решение отдать сына в православную гимназию приняла мама мальчика. Но с отцом он общался и тот , по словам друзей, не хотел чтобы сын рос неженкой.

Он часто его забирал на выходные. Они в походы ходили, на пикники выезжали. Он из сына хотел воспитать патриота, водил его в тир, готовил к армии, - рассказал kp.ru друг отца выпускника гимназии , устроившего самоподрыв.

По словам друга, 42-летний Андрей Струженков после случившегося не отвечает на телефонные звонки.

По словам друга, 42-летний Андрей Струженков после случившегося не отвечает на телефонные звонки. Фото: СОЦСЕТИ

- Хотел предложить помощь, но он трубку не берет. Сам Андрей служил в армии, да он любил оружие, но не был фанатиком. Это было на уровне хобби: военные музеи , тир. Он не мог из сына сделать террориста. Он вообще человек максимально мирный, добрый, порядочный, работящий, - добавил друг семьи.

На вопрос откуда у сына Андрея взялась взрывчатка, друг семьи предположил , что это может быть переделанный снаряд времён Великой Отечественной войны.

Оказывается , любовь к оружию ему чуть ли ни с пелёнок привил отец. Фото: СОЦСЕТИ

- У нас много полей и лесов в окрестностях Серпухова, где шли бои. Думаю пацан там и нашёл мину противотанковую или гранату, - предположил друг семьи.

Сейчас в православной гимназии работают следователи, по факту взрыва возбудили уголовное дело. «КП» следит за развитием событий.

Погибший молодой мужчина , вероятно, смастерил устройство самостоятельно. Фото: СОЦСЕТИ

Жил Владислав вместе с мамой ее новым мужем и двухлетней сестренкой. У парня были серьезные проблемы со здоровьем .

- Ему удалили щитовидную железу, это из-за онкологии. Почти полгода он в больнице пролежал. Это было лет пять назад. После этого его и переведи в православную гимназию, - рассказал kp.ru Данила, друг Владислава. - После гимназии он никуда не поступил. Хотел в армию, но его не взяли из-за той болезни. Почти все время не сидел дома, играл в танки на компьютере.

Из-за диагноза Владислав постоянно принимал лекарства. По некоторым данным , у парня были проблемы с психикой.

- Год назад он проходил курс терапии у психолога, - сообщил kp.ru источник в следствии.

ОФИЦИАЛЬНО

Возбудили два уголовных дела

- Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по факту происшествия в монастыре возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ, - сообщила kp.ru Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

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