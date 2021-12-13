По предварительным данным, взрыв в православной школе устроил её бывший ученик. Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

ЧП в Подмосковье - на территории Серпуховского женского монастыря 13 декабря 2021 года взорвалось самодельное взрывное устройство.

- В одном из зданий находятся классы православной школы, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - На входе в школу и произошел взрыв.

По предварительной информации, самодельную бомбу принес бывший ученик школы, 18-летний Владислав С. Один из школьников, подросток 15 лет, получил серьезные травмы, ожоги, он госпитализирован. Еще семь человек пострадали незначительно.

В результате взрыва преступник погиб на месте. Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

- По словам очевидцев, «взрывник» находился в неадекватном состоянии - какое-то время он сидел на ступеньках с предметом, похожим на мачете. Потом грянулся взрыв, - говорит источник.

«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин», - сообщает пресс-служба Московской областной прокуратуры.