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13 декабря 2021 6:58

Взрыв в Серпуховском женском монастыре 13 декабря 2021 года: восемь человек пострадали, бомбу пронес 18-летний подросток

Исполнитель взрыва в Серпуховском женском монастыре 13 декабря 2021 года также ранен
Семен ЕЛЕНИН
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По предварительным данным, взрыв в православной школе устроил её бывший ученик.

По предварительным данным, взрыв в православной школе устроил её бывший ученик.

Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

ЧП в Подмосковье - на территории Серпуховского женского монастыря 13 декабря 2021 года взорвалось самодельное взрывное устройство.

- В одном из зданий находятся классы православной школы, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - На входе в школу и произошел взрыв.

По предварительной информации, самодельную бомбу принес бывший ученик школы, 18-летний Владислав С. Один из школьников, подросток 15 лет, получил серьезные травмы, ожоги, он госпитализирован. Еще семь человек пострадали незначительно.

В результате взрыва преступник погиб на месте.

В результате взрыва преступник погиб на месте.

Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

- По словам очевидцев, «взрывник» находился в неадекватном состоянии - какое-то время он сидел на ступеньках с предметом, похожим на мачете. Потом грянулся взрыв, - говорит источник.

«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин», - сообщает пресс-служба Московской областной прокуратуры.

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