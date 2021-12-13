Советник президента России Валерий Фадеев о снятии с рассмотрения закона о QR-кодах: «Это - более тонкое отношение к людям, чем дубиной по голове»

Валерий Фадеев на Радио "Комсомольская правда".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Валерий Александрович, новая информация буквально сегодня утром пришла. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумой. Об этом заявил в своем Telegram-канале Володин.
- Да, я видел. Есть еще информация о том, что «Единая Россия» будет продумывать, как учесть переболевших, но не зафиксированных. Это мое предложение.
- Да! По словам председателя Госдумы, «это стало результатом диалога депутатов с Кабинетом министров, на основе учета мнения субъектов и обращений граждан».
- Это правильно очень!
- И, естественно, позиция президента повлияла, Владимир Путин же «указал на «недопустимость опрометчивых решений при рассмотрении законопроекта». А как бы вы это прокомментировали?
- Я бы прокомментировал так, что это разумная позиция.
Я тогда (на заседании Совета по правам человека. - А.Г.) использовал слово: «деликатно» - именно так надо в этом остром, резонансном вопросе к людям отнестись.
И я вижу, что здесь появляется это более тонкое отношение, чем - дубиной по голове. Конечно, элементы принуждения, к сожалению, нужны.
Но надо входить в положение людей, в то, что жизнь сложна, и много разных бывает ситуаций.
Здесь я вижу, что законодатели, похоже, прислушались и сами вспомнили о том, что они тоже тут живут, и у них жизнь примерно такая же. У большинства.
- Ну, не такая же. Здесь я могу с вами поспорить.
- Не преувеличивайте. Есть начальство, а есть основная масса депутатов, в том числе региональных, и у них жизнь примерно такая же.
- Ну, ладно, не будем спорить, вам лучше знать, и нам лучше знать. Но вот - услышали президента, услышали людей. Это самое главное, видимо, во всей этой истории.
- Да, я согласен с вами.
- Ладно, так и напишем.
- Хорошо. Спасибо.
- Дальнейших вам успехов и удачи!