Володин: Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

В своем телеграм-канале он пишет, что вопрос о снятии данного проекта будет поставлен уже этот понедельник, 13 декабря, на Совете Государственной Думы.

- Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте - это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны, - говорится в сообщении.

Володин также напомнил, что накануне российский лидер акцентировал, что принятие опрометчивых решений недопустимо. Тогда же он заявил о необходимости изучить "самым внимательным образом, насколько готова транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей".

Напомним, в ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму проект закона об использовании QR-кодов о вакцинации во всех российских регионах. В случае если документ будет принят, то QR-код нужно будет предоставлять при использовании авиа и ж/д транспорта, а также посещении общественных мест.