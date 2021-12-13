Правительство России выделит деньги на поддержку тяжелобольных детей и льготные займы для аграриев

Помощь детям, которые страдают редкими и тяжелыми заболеваниями, будет расширяться. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин во время совещания со своими вице-премьерами в понедельник 13 декабря 2021 г. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Помощь детям, которые страдают редкими и тяжелыми заболеваниями, будет расширяться. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин во время совещания со своими вице-премьерами в понедельник 13 декабря 2021 г.

- Дополнительно выделим на это почти 22 миллиарда рублей, — сообщил глава правительства.

Он напомнил, что по поручению президента создан благотворительный фонд «Круг добра».

При его участии дорогостоящее лечение получили уже более 1 000 детей.

- Такая практика будет продолжена, - пообещал премьер.

Также свыше 560 миллионов рублей будет направлено на реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева.

Михаил Мишустин на совещании напомнил и о том, что нужно внимательно следить за переменами условий в сфере кредитования и быстро на них реагировать. Это прежде всего касается жилищного кредитования и мер поддержки АПК.

В частности, на льготные займы для аграриев будет выделено еще около 10 миллиардов рублей — дополнительно к тем около 80 миллиардам рублей, которые уже были предусмотрены на этот год.

По словам премьера, это позволит обеспечить более 30 тысяч льготных кредитов нашим аграриям дополнительно.

- У них не должно возникать проблем с финансированием, иначе нарушится производственный цикл, - заявил Михаил Мишустин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство выделило почти 30 млрд на поддержание региональных бюджетов

Мишустин подписал распоряжение о выделении 29,3 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности бюджетов 45 регионов (подробно)