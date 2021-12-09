Правительство выделило почти 30 млрд на поддержание региональных бюджетов

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 29,3 млрд рублей 45 российским регионам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

45 российских регионов получат поддержку из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

На эти цели выделено 29,3 млрд рублей. Средства пойдут на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий, на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов.

На совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Михаил Мишустин отметил, что всего на 2021 год с учётом дополнительных решений дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объёме 1 трлн рублей. в следующем году базовая сумма не уменьшиться, напротив, будет проиндексирована, добавил глава Правительства.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Михаил Мишустин назначил Владимира Зеленского первым заместителем главы Министерства здравоохранения РФ.