Список пострадавших при взрыве в Серпуховском женском монастыре 13 декабря 2021: ранены 10 детей

Работа криминалистов на месте ЧП в Серпуховской православной школе. Фото: Александр РОГОЗА

После взрыва в православной гимназии города Серпухова Московской области возбудили два уголовных дела. Напомним, как развивались события. 13 декабря в 08.30 на территорию гимназии зашёл 18-летний Владислав Струженков. Выпускник гимназии без каких-либо препятствий зашёл в здание учебного заведения, в котором не было охраны. За спиной у мужчины был рюкзак с самодельным взрывным устройством. Через несколько минут прозвучал взрыв. Помимо самого диверсанта , которому взрывам оторвало обе ноги, пострадали 10 детей.

Одному из 10 пострадавших потребовалась госпитализация, остальным помощь оказана на месте.

«Комсомолка» публикует полный список пострадавших при взрыве в Серпуховской православной гимназии.

1. Иван Г., 15 лет - рвано-ушибленные раны левого и правого бедра. Инородное тело правого бедра. Ожог 2 степени

2. Анна Ф., 12 лет. СГМ;

3. Иван Ч., 16 лет. СГМ;

4. Даниил К., 14 лет. Баротравма;

5. Максим И., 17 лет. Ожог правого колена 1 степени;

6. Святослав К., 13 лет. Ссадины Лёвой голени;

7. Таисия Б., 11 лет. Реакция на стресс;

8. Кирилл С., 17 лет. Баротравма

9. Виктор Н., 14 лет. Ушиб правого бедра

10. Ксения Г., 14 лет. Баротравма

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