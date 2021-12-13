Список пострадавших при взрыве в Серпуховском женском монастыре 13 декабря 2021: ранены 10 детей

Работа криминалистов на месте ЧП в Серпуховской православной школе.
Фото: Александр РОГОЗА
После взрыва в православной гимназии города Серпухова Московской области возбудили два уголовных дела. Напомним, как развивались события. 13 декабря в 08.30 на территорию гимназии зашёл 18-летний Владислав Струженков. Выпускник гимназии без каких-либо препятствий зашёл в здание учебного заведения, в котором не было охраны. За спиной у мужчины был рюкзак с самодельным взрывным устройством. Через несколько минут прозвучал взрыв. Помимо самого диверсанта , которому взрывам оторвало обе ноги, пострадали 10 детей.
Одному из 10 пострадавших потребовалась госпитализация, остальным помощь оказана на месте.
«Комсомолка» публикует полный список пострадавших при взрыве в Серпуховской православной гимназии.
1. Иван Г., 15 лет - рвано-ушибленные раны левого и правого бедра. Инородное тело правого бедра. Ожог 2 степени
2. Анна Ф., 12 лет. СГМ;
3. Иван Ч., 16 лет. СГМ;
4. Даниил К., 14 лет. Баротравма;
5. Максим И., 17 лет. Ожог правого колена 1 степени;
6. Святослав К., 13 лет. Ссадины Лёвой голени;
7. Таисия Б., 11 лет. Реакция на стресс;
8. Кирилл С., 17 лет. Баротравма
9. Виктор Н., 14 лет. Ушиб правого бедра
10. Ксения Г., 14 лет. Баротравма
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сам подрыватель Владислав Струженков находится в крайне тяжёлом состоянии. Взрывом ему оторвало обе ноги
Ранее парню поставили диагноз- рак щитовидной железы (подробнее)