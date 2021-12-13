«Он молился в момент взрыва. Слава Богу, травмы легкие»: что известно о пострадавшем во время взрыва в православной гимназии юноше

Пострадавший в результате взрыва Иван учится в православной гимназии с 1 класса.

В православной гимназии города Серпухова, где рано утром 13 декабря прозвучал взрыв, сейчас работают следователи и сапёры. Уже установлено, что причиной стал самоподрыв, который организовал 18-летний выпускник гимназии Владислав Струженков, который принёс самодельную бомбу в простом рюкзаке. Устройство рвануло на входе в храм, где шла утренняя молитва. Помимо самого организатора взрыва, который сейчас в крайне тяжелом состоянии, пострадали 10 учеников гимназии. Один из них, 15-летний Иван сейчас находится в больнице. Нам удалось пообщаться с тетей мальчика, которая уже связалась с его родителями.

Ваня в сознании. Слава Богу, травмы легкие. Он в момент взрыва молился и так получилось , что он был ближе всех к этой бомбе, - рассказала Ольга. - У него ожог на бедре, но врачи говорят, что заживет. Этого подрывателя наш Ваня не знал. Он намного старше и они никогда не общались раньше.

Сейчас Ваня в сознании, полученные травмы, к счастью, легкие.

Пострадавший Иван в православной гимназии учится с 1 класса. Мальчик воспитывается в полной семье.

- У них семья просто замечательная . Ваня очень любит сестренку младшую , с отцом и мамой тоже отношения хорошие. Каждое воскресенье всей семьей ходят в храм ,- добавила тетя пострадавшего.

А вот организатор взрыва в гимназию попал вовсе не по религиозным соображениям. Решение о переводе из обычной школы родители (они в разводе) Владислава Струженкова приняли после болезни сына. В 2015-м из-за онкологии ему удалили щитовидную железу. Владислав, несмотря на болезнь, мечтал служить в армии. Накануне ЧП его забраковала медкомиссия. Стрелять парня научил отец.