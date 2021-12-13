Восемь человек пострадали при взрыве в Серпуховском женском монастыре

Семь человек пострадали при взрыве в Серпуховском женском монастыре. Фото: Фото очевидцев

При взрыве на территории Серпуховского женского монастыря, расположенном в подмосковном Серпухове, пострадали восемь человек.

Уточненные данные приводит ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что среди пострадавших семь детей.

Напомним, на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный подорвал взрывное устройство. Инцидент произошел около 08:00 по московскому времени в понедельник, 13 декабря. Изначально сообщалось, что в результате происшествия пострадали два человека. Уточнялось, что среди пострадавших есть пятнадцатилетний подросток.