Полиция задержала троих подростков, подозреваемых в убийстве бывшего оператора Мосфильма в Долгопрудном

Убитый подростками мужчина работал кинооператором. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стали известны подробности жуткой истории, случившейся на выходных в подмосковном Долгопрудном. Ранее KP.RU сообщала, что днем в воскресенье, 12 декабря, рядом с домом по улице Восточная, прохожие нашли изрезанное тело мужчины. Жестокое убийство произошло ранним утром на спортивной площадке во дворе жилых домов. Осмотрев тело погибшего, оперативники обнаружили множественные колото-резаные раны на голове и шее. На месте преступления следователи нашли следы обуви нескольких человек, а также женскую брошь в виде гитары серебристого цвета.

Полицейские быстро установили личность убитого, им оказался местный житель 40-летний Николай У. Ранее мужчина работал оператором на киностудии Мосфильм, а также на других российских киностудиях. Мужчина принимал участие в создании российских фильмов и сериалов.

«В считанные часы были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались подростки: двое парней - 17-летний Александр С.*, 16-летний Антон К.*, а также их подруга 16-летняя Кристина В.* Все ребята общались в одной компании. Что именно произошло между взрослым мужчиной и компанией подростков на детской площадке - в настоящий момент устанавливается», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Известно, что тем утром мальчики гуляли во дворе со своей 16-летней подругой. В какой-то момент у компании подростков возникла перепалка с 40-летним оператором Николаем У., который жил в одном из соседних домов. В ходе ссоры кто-то из подростков достал нож. Пока неизвестно кто из детей взялся за холодное оружие и нанес Николаю смертельные удары.

Кто был инициатором конфликта, что именно стало причиной начала ссоры, а также каким образом уличная перепалка с участием несовершеннолетних привела к жестокой поножовщине - сейчас устанавливают следователи. Оперативники работают с задержанными подростками и выясняют у них все подробности совершенного ими преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - Убийство. Подозреваемые подростки задержаны и доставлены Следственный отдел Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

* - имена изменены.