Испытания вакцины от COVID-19 для подростков: Как мы сдавали 14-летнюю дочь на опыты

Ксюша, которой четырнадцать с половиной лет, к идее привиться отнеслась без колебаний Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Позвонили нам на днях из районной поликлиники, сказали, что набирают добровольцев из юных москвичей от 12 до 17 лет для прививки «Спутником М». И не желает ли наша Ксюша быть в первых рядах? Вернее, не желаем ли мы, родители? Мы были, конечно, «за», так как оба уже дважды вакцинировались «Спутником V». А также, зная много ковидных историй привитых и непривитых, не сомневаемся, что «Спутник» защищает.

И Ксюша, которой четырнадцать с половиной лет, к идее привиться тоже отнеслась без колебаний. Даже с энтузиазмом, несмотря на неприятные процедуры забора крови на анализы.

- Зато, - говорит, - я буду среди самых первых. Будет что вспомнить под старость лет.

Юных москвичей, как оказалось, прививают в окружных центрах клинических испытаний. Центр Северного округа Москвы находится на Беломорской. Куда мы и поехали в воскресенье утром натощак.

Там встретили, как родных - трепетно и заботливо. Оказалось, что в огромной Москве набрать всего-то 3 000 подростков-добровольцев дело, ох, непростое! Во-первых, для испытаний нужен здоровых ребенок без хронических заболеваний. Во-вторых, не перенесший ковид. В-третьих, его родители - не противники прививок. Антиваксеры своего ребенка, понятное дело, прививать не разрешат. А упертых антипрививочников сейчас немало. Как и тех, кто предпочитает переждать и посмотреть, как подействуют уколы на чужих детей. Поэтому нас даже благодарили за доверие к медицине.

В первый день приема – скрининг. Обследование испытуемого на ВИЧ, гепатит, наркотики, общий анализ крови, ЭКГ, измерение давления, сатурации (насыщение крови кислородом). Девочек тестируют на беременность.

Но в самом начале нужно подписать документ – согласие на клинические испытания. В нем прописано, что участие для ребенка добровольное и никто не вправе на него давить. Далее и родителям, и подростку объясняется, что «исследования лекарств проводятся, чтобы узнать, насколько хорошо они действуют и безопасны ли они. Добровольцы, участвующие в испытаниях, находятся под тщательным контролем врача, это обеспечивает их безопасность». Когда лекарство становится доступно всем, такой контроль каждому человеку обеспечить невозможно, поэтому медикам так важно наблюдать за пациентами в течение отведенного времени и понимать, чего ждать от лекарства в будущем.

Исследование вакцины для подростков проводится в два этапа. В первом приняли участие 100 человек. 50 детей получили дозу вакцины в десять раз меньше, чем взрослые. Еще 50 детей – в пять раз меньше. По итогам первого этапа был сделан вывод, что оптимальная доза для подростков 1/5 от взрослой дозы.

Второй этап – изучение иммуногенности, то есть, надо понять, как организм вырабатывает антитела после прививки. Нашу Ксюшу пригласили как раз для этого этапа исследований. «Спутник-М» будут вводить двумя дозами, как и «Спутник V» для взрослых.

В день первой прививки каждый из 3 000 добровольцев сдаст анализ крови на антитела. Правда, пятая часть испытуемых получит пустышку, плацебо. И на момент введения прививки никто, даже доктор, не будет знать, что получил подросток – лекарство или его имитацию.

Правда вскроется лишь на 28 день после прививки первой дозой. Именно в этот день нужно будет сдать второй анализ крови на антитела.

- Если ваша дочь получит плацебо, я предложу ей уже настоящую вакцину, если она и вы будете не против, - объясняет врач. – А за плацебо ребенок получит компенсацию 15 тысяч рублей.

Если все же Ксюше поставят не плацебо, и первый анализ покажет наличие антител к ковиду, то ей нужно будет сдать кровь еще на 42-й, 90-й и 180-й день от первой дозы прививки. После сдачи всех анализов ребенка тоже ждет награда – 15 тысяч рублей.

Но… скоро выяснилось, что никаких денежек наша Ксюша не получит (хотя мы шли, конечно, не ради заработка). Результаты скрининга показали наличие антител к коронавирусу в ее крови. А это значит, что Ксения уже переболела ковидом. Мы, родители, обрадовались такому повороту дел. Значит, ребенок у нас под иммунной защитой!

Но врачи не скрывали даже разочарования. Всякий ребенок для вакцинации на вес золота, и нате, такой облом! Ксюша тоже расстроилась, как выпавшая из списка первопроходцев.

А мы принялись гадать, когда же переболел ребенок. Вспомнили, что в середине октября она дня три жаловалась на головную боль, слабость, озноб. Не ходила в школу, сидела дома. Что интересно, в один из дней к нам приехала Ксюшина бабушка с молодой беременной родственницей. Но ни бабушка, ни родственница не заразились, так как обе были привиты «Спутником». Также и мы, привитые, Ксюшин ковид не подхватили. И если нам понадобится ревакцинироваться еще раз, конечно же, пойдем обязательно.

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