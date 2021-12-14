Здоровое питание - не мода, а осознанный выбор россиян!

За последние два года здоровое питание перестало быть просто «модой для богатых». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, три года назад за реализацию федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в части популяризации здорового питания среди населения страны в рамках нацпроекта «Демография» взялся Роспотребнадзор. Уходит еще один сложный пандемийный год, время подвести итоги.

- Нам есть чему порадоваться! За это время мы успели больше, чем планировали, - открыла беседу Екатерина Головкова, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения, информационный куратор федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». - Понятие «здоровое питание» закреплено на законодательном уровне, как и определения «качество пищевых продуктов» и «горячее питание», разработаны новые СанПиНы, методические рекомендации по организации горячего питания в школах, ведется активная работа с родительским и экспертным сообществом, проводится оценка фактического питания людей, а также доступа россиян к отечественным пищевым продуктам.

В этом году мы продолжили развивать интернет-портал здоровое-питание.рф, где собрали самую актуальную и полезную информацию о здоровом образе жизни, проверенную научными экспертами. Также в этом году на сайте заработал новый, бесплатный многофункциональный сервис «4 сезона - тарелка здорового человека», где можно подобрать для себя оптимальную программу питания и тренировку, рассчитать калорийность блюд, задать вопросы экспертам. Сегодня уже доступны около 50 программ - для снижения или стабилизации веса, разработанные ведущими специалистами. В разделах «Школа здорового питания» и «Книга рецептов» представлены видеолекции экспертов, здоровые рецепты наших читателей и звезд, мастер-классы и многое другое.

Внимание Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С помощью сайта здоровое-питание.рф и социальных сетей проекта активно представляется полезная, интересная и проверенная информация. Запущено огромное количество проектов с ведущими СМИ, экспертными сообществами и популярными медийными лицами. Нашими партнерами стали крупнейшие научно-исследовательские институты, бизнес-сообщество, детско-юношеские и государственные учреждения. Приведу один пример - только через ВДЦ «Орленок» проходит за год более 25 тысяч детей. А мы реализовали совместную программу «Основы здорового питания», ежемесячно проводим фестиваль «Национальная кухня России», где дети на практике осваивают здоровые рецепты. Вся наша активность и инициативы отображаются на портале, который оказался весьма востребованным. За два года охваты проекта «Здоровое питание» составили более 125 млн человек.

- Наши труды не остались без внимания, - продолжила Екатерина Головкова. - На днях проект «Здоровое питание» был награжден национальной «Премией Рунета-2021» в номинации «Здоровье и медицина» - старейшей и самой престижной наградой российской интернет-отрасли. В прошлом году у нас появилась телепрограмма «Формула еды» на телеканале «Россия 1». С первого эфира мы стали лидерами по просмотрам. Это значит - тема людям интересна и нам удается находить ответы на ключевые вопросы по теме здорового питания и российских продуктов. Ведь наша задача - изменение пищевых привычек людей и их отношения к здоровому питанию.

Чтобы еще раз убедиться в том, что мы действуем в верном направлении и ситуация в обществе в отношении здорового питания постепенно меняется, понять проблемные точки и вопросы, волнующие людей, мы привлекли к изучению общественного мнения независимый исследовательский холдинг «Ромир». И получили весьма впечатляющие результаты! Согласно данным масштабного исследования питания россиян, за последние два года здоровое питание перестало быть просто «модой для богатых». Изменилось отношение людей, теперь питаться правильно и сбалансированно - естественная потребность для многих.

ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ

«Нужно менять национальное отношение к здоровью»

Екатерина Боброва.

Считает Екатерина Боброва, фигуристка, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка и чемпионка Европы:

- Пока я была в большом спорте порядок питания был строгим. Сейчас у меня весьма насыщенная жизнь, много мероприятий. Но часто у того, кто активно работает, в расписании значится все, кроме еды. Откуда взяться энергии? Пройдя обследование, я поняла, что это проблема и для моего здоровья. Теперь стараюсь питаться правильно и соблюдать режим дня.

Подробнее читайте на сайте kp.ru в разделе «Время питаться правильно».

ЗДОРОВЬЕ ЗАВИСИТ ОТ ПИТАНИЯ

В исследовании «Ромир» участвовали жители 220 российских городов в возрасте от 18 до 65 лет, его проводили в два этапа - чтобы собрать более масштабную выборку.

Сказано

Пандемия актуализировала заботу россиян о себе. Об этом сообщила психолог Анетта Орлова: «Прямо сейчас в обществе меняются ценности. Понемногу россияне начинают больше заботиться о себе и своем иммунитете. Люди хотят жить долго и качественно».

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Важно!

Есть над чем работать

В то же время дети и молодежь остаются в зоне риска и далеко не полностью разделяют принципы здорового питания. Недавно вице-премьер РФ Татьяна Алексеевна Голикова озвучила данные ВОЗ: за последние 30 лет в мире количество детей с ожирением выросло вдвое, подростков - в четыре раза. К сожалению, эта проблема не только мировая, она затрагивает и нас.

- Зачастую дети приходят в школу уже с лишним весом. Это подтверждает необходимость продвижения принципов здорового питания в семьях, - прокомментировала полученные результаты Ирина Новикова, директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора.

Как отметила Антонина Стародубова, врач-диетолог «ФИЦ питания и биотехнологии», изменение питания позволяет значительно улучшить и статистику по лишнему весу, и качество жизни.