«Ты не один»: в Москве показали спектакль победителя конкурса «Большая перемена» Елизаветы Кочетковой

Фото представлено пресс-службой конкурса «Большая перемена»

В Детском музыкальном театре юного актера состоялся показ спектакля «Один», автором и режиссером которого стала победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Елизавета Кочеткова. Спектакль посвящён теме буллинга в подростковой среде.

Все артисты спектакля – школьники, участники конкурса «Большая перемена». Гостем московской премьеры спектакля «Один» стала актриса театра и кино, попечитель Благотворительного фонда «Шалаш» Саша Бортич. Фонд помогает детям, родителям и педагогам справиться с травлей, агрессией и другими проявлениями трудного поведения.

К работе над постановкой спектакля подключились наставники Студии творческого развития «Поколение Оперение» и по совместительству наставники Проекта «Поколение Маугли» режиссера народного артиста России Константина Хабенского.

Идея создания спектакля, посвященного буллингу, родилась у Елизаветы Кочетковой в 2020 году. Работая над конкурсными заданиями первого сезона «Большой перемены», школьница спроектировала социальную лабораторию «Надо поговорить», в которой подростки в творческой форме могут обсуждать волнующие их проблемы. В течение нескольких месяцев Елизавета Кочеткова проводила исследование и собирала реальные истории подростков, столкнувшихся с травлей в школе и непониманием со стороны взрослых.

- Спектакль «Один» – это попытка поразмышлять о самом сокровенном, о том, в чём человек может признаться, находясь лишь наедине с собой. В основу сценария легли реальные истории подростков, их переживания, связанные с буллингом, травлей в коллективе. Все истории разные, но их объединяет одиночество, которое испытывает человек, когда остается один на один со своей проблемой. Творчески перерабатывая такой опыт, мы пытаемся понять чувства другого человека, а понять – это значит почувствовать, почувствовать боль другого человека, его переживания и, главное, найти пути выхода, – рассказала Елизавета Кочеткова.

Первые показы спектакля «Один»состоялись на полуфиналах «Большой перемены» и на финале конкурса в Международном детском центре «Артек» в Крыму.

На большой театральной сцене в Москве спектакль показали впервые. В первой части постановки артистами были рассказаны реальные истории школьников, столкнувшихся с травлей. А во второй части подростки и взрослые люди поделились личными историями и обсудили, как можно справиться с проблемой буллинга. Многие из них не смогли сдержать слез.

Саша Бортич рассказала о том, как она сама столкнулась с буллингом в школе, а также о работе Благотворительного фонда «Шалаш».

Фото представлено пресс-службой конкурса «Большая перемена»

- Спектакль говорит о проблеме, с которой многие столкнулись, и я в том числе. Эта тема тут поднимается в самом правильном ключе. Мне понравилось, что в спектакле озвучены мысли о том, что очень важно поделиться с кем-то взрослым, что рассказать о проблемах родителям – не страшно, это может помочь. Очень хотелось бы, чтобы больше родителей и детей посмотрели этот спектакль, узнали об этом проекте и о фонде «Шалаш». Я думаю, что многим ребятам сегодня стало немного легче, когда они поняли, что не одни. А ребята, которые так открыто поделились своими историями – невероятно смелые, и я ими восхищаюсь, – сказала Саша Бортич.

Показ спектакля «Один» состоялся в преддверии недели «Таврида.АРТ», которая уже второй год подряд проходит в Москве и объединяет творческие мероприятия с участием резидентов арт-кластера и партнеров проекта.

В создании видеоверсии постановки принял участие телеканал «Россия-Культура», в эфире которого состоится показ спектакля.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.