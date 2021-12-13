Умер Сергей Соловьев, российский режиссер

Сергей Соловьев Фото: Борис КУДРЯВОВ

На 78-м году жизни умер режиссер фильма "Асса", Народный артист России Сергей Соловьев. Об этом сообщил "Пятый канал".

Тело культурного деятеля было найдено в его квартире в центре Москвы. Причина смерти пока не известна.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь в Карелии. До шести лет жил в Северной Корее, куда после Великой Отечественной войны направили его отца. Окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Наибольшую популярность ему принесли фильмы "Асса", "Сто дней после детства", "Станционный смотритель" и "Мелодии белой ночи".

Являлся членом жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах. В 1993 году был удостоен звания Народный артист России. В 2005 году был награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Напомним, в конце ноября 2021 году на 68-м году жизни умер российский актер Валерий Гаркалин. Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме "Ширли-Мырли". Артист был госпитализирован в реанимацию с коронавирусной инфекцией в начале октября. Актер находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату ЭКМО. Причина смерти Гаркалина: полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок.