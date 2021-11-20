Умер Валерий Гаркалин: российского актера убил коронавирус

Валерий Гаркалин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 68-м году жизни умер российский актер Валерий Гаркалин. Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме "Ширли-Мырли".

Медики зафиксировали смерть артиста в утром, 20 ноября, в 6:30 по московскому времени. Об этом сообщил источник kp.ru. Причина смерти Валерия Гаркалина: полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок.

Как писал ранее сайт kp.ru, артист был госпитализирован в реанимацию с коронавирусной инфекцией в начале октября. Его сразу ввели в кому. Через неделю произошло улучшение, и Гаркалина отключили от аппаратов. Однако еще через неделю состояние звезды резко ухудшилось. У него почти полностью были поражены легкие, актер находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату ЭКМО.

Наибольшую популярность актеру принесла главная роль в фильме "Ширли-Мырли"

Дочь артиста Ника Гаркалина рассказывала kp.ru, что ее отец был привит от коронавируса, но на развитие тяжелой болезни повлияли хронические диагнозы. По ее словам, именно сопутствующие заболевания оказали решающую роль в развитии тяжелого состояния:

- Отец - сторонник прививок. Он сперва привился вакциной КовиВак. Но она не подействовал, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел сделал еще и Спутник-V. Чтобы уже наверняка…Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность. В связи с этим произошло ухудшение его самочувствия, - рассказала Ника Гаркалина.

Кадр из фильма "Роль" (1993)

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил Музыкальное училище Гнесиных. Известен своими комедийными ролями. Наибольшую популярность ему принесла главная роль в фильме "Ширли-Мырли" 1995 года.

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Дочь артиста Ника Гаркалина сообщила, что её отца подключили к аппарату ИВЛ. Он до сих пор на искусственной вентиляции легких.

- Сегодня никаких новостей нет. По поводу ИВЛ - там есть определенные медицинские нюансы, о которых не хочется распространиться, - сказала нам Ника Гаркалина. - Слава Богу, отцу не хуже (подробности)