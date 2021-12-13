Поплавская вынудила сына развестись с не угодившей ей невесткой через месяц после свадьбы

На свадьбе сына Яна вела себя как любящая и нежная свекровь. Фото: Инстаграм.

Сын Яны Поплавской развелся с женой всего через месяц после свадьбы. На этом настояла его знаменитая мать. Телеведущая сумела убедить Никиту, что его избранница – не та девушка, которая ему нужна. Сейчас 25-летний сын артистки искренне благодарен маме за этот совет.

Яна Поплавская (справа) поддерживала с невесткой Валерией (слева) хорошие отношения и даже выводила ее на красную дорожку. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Никита Гинзбург вспомнил свой брак, который он заключил в сентябре 2019 года. Валерия была на 8 лет старше мужа. Молодой человек рассказал, что его семейная жизнь была похожа на ад. Их брак начал трещать из-за финансов. Жена постоянно жаловалась на нехватку денег. Но зарплата начинающего инженера была небольшой, плюс ему помогали родители.

- Причины были материальными для наших ссор. Жена все время твердила: «Ты мало зарабатываешь». Стала требовать, чтобы я купил ей машину. Жена хотела меня оставить без квартиры. Причем жилье не было оформлено на меня. Это был ужас, - поделился Никита.

Когда избранница совсем достала его своими упреками, Никита на пару дней переехал пожить к маме. Именно Яна настояла на том, чтобы сын развелся с проблемной невесткой.

- Мама меня схватила и сказала: «Приди в себя, подумай», - говорит Никита.

Сын актрисы Никита пробыл в браке всего месяц. Фото: кадр видео.

Сейчас он с ужасом вспоминает тот период. Парень искренне благодарен маме, вовремя открывшей ему глаза на ситуацию.

- Мои представления и мечты об институте брака были разбиты. Я развелся и слава Богу. Теперь понимаю, что это из себя представляет. Благодарен маме, что она привела меня в чувство. Прожил в браке всего месяц. Крышу мне снесло конкретно. Когда ссоры стали постоянными, то мы расстались, - рассказал Никита, отметив, что решение жениться он принял необдуманно.

Впрочем, его мама уже успела рассказать журналистам, что в сюжете ситуация показана не совсем так, как было на самом деле. По словам Поплавской, она не подбивала сына на развод. Актриса лишь хотела, чтобы у него было больше времени на знакомство с избранницей.

- Я не препятствовала ничему. Я просила только, чтобы эта свадьба, которую он хотел, чтобы она состоялась через год. Чтобы люди имели возможность после короткого знакомства посмотреть друг на друга, повстречаться, пообщаться, пожить вместе и понять, подходят они друг друга, или нет. К сожалению, этого не произошло, - сообщила Поплавская порталу PopCornNews.

Яна Поплавская также призналась, что жена Никиты была на 8 лет старше ее сына. Невестка неспроста постоянно требовала у него денег. Оказалось, у девушки была оформлена ипотека, и каждый месяц ей нужно было 80 тысяч рублей на выплаты. О том, что у нее есть крупный кредит, невеста Никиты не говорила, пока они не сыграли свадьбу.

У жены Никиты Валерии был крупный ипотечный кредит, который она от него скрывала. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

К слову на свадьбе сына в 2019 году Яна вела себя как любящая и нежная свекровь. Она даже расплакалась во время церемонии бракосочетания. Снимками молодоженов актриса поделилась в Инстаграме и пожелала им счастья.

«Отдала младшего сына в хорошие руки! Счастливый день сегодня для всей нашей семьи! Пусть будет море счастья, любви, радости, понимания. Никита + Валерия = любовь!», - написала тогда Поплавская.

На неудавшейся свадьбе сына Яна даже всплакнула. Фото: Инстаграм.

Напомним, у актрисы двое сыновей. Старший Клим в свое время также разошелся со своей избранницей, но потом женился на ней. Младший Никита теперь собирается как можно дольше наслаждаться холостяцким статусом.