Браконьеру Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте

Рашкину теперь грозит штраф 1 миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы Фото: Евгения ГУСЕВА

Следователь Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России предъявил лишенному депутатской неприкосновенности Валерию Рашкину обвинение в преступлении, которое предусмотрено частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота).

- Следствием заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде запрета определенных действий. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Согласно закону, на время расследования браконьера должны были лишить права владения оружием и лицензии на его хранение (отпечатки пальцев Рашкина обнаружены на оружии и гильзе, которые были изъяты на месте преступления).

- По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося. Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины "Лада Ларгус", а затем покинули место охоты. В последующем автомобиль был задержан сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, которым и был выявлен факт незаконной добычи дикого животного, - сообщила установленные следствием обстоятельства преступления Петренко.

Напомним, коммунист Рашкин выкручивался изощренно: говорил, что нашел тушу убитого лося, прятал оружие, потом пытался убедить общественность в том, что перепутал лося с кабаном, потом что-то твердил про "стечение обстоятельств".

25 ноября депутаты Госдумы почти в полном составе поддержали представление генпрокурора Игоря Краснова и лишили Рашкина депутатской неприкосновенности.

Сначала он проходил фигурантом по делу о незаконной охоте, совершенной с причинением крупного ущерба. По этой статье ему грозило до двух лет лишения свободы, но позже СК учел служебное положение Рашкина. 2 декабря председатель СК Александр Бастрыкин завел на депутата уголовное дело о незаконной охоте, совершенной лицом с использованием своего служебного положения. Рашкину теперь грозит штраф 1 миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

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