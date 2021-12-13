Депутату Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте Фото: соцсети

Депутату Государственной думы Валерию Рашкину от КПРФ предъявлено обвинение в незаконной охоте, сообщил его адвокат. Парламентарий вину не признал.

Следствие просит суд запретить депутату выходить из дома с 23:00 до 07:00 по московскому времени. Кроме того, обвинение попросило наложить запрет на общение Рашкина с другими фигурнтами дела, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело за незаконную охоту на лося.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2021 на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области депутат, вооружившись принадлежащим ему карабином, убил лося. При этом он не имел соответствующего разрешения на охоту. Убив животное, Рашкин попытался скрыть свое оружие, после чего вместе с соучастниками «произвел первичную переработку добытого лося».

Напомним, ранее Госдума утвердила лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.