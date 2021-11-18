Валерий Рашкин: Я расчехлил карабин. Лось упал...

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Гомер Симпсон в какой-то серии сказал: «Нет времени лучше между враньем и его разоблачением». Коммунист Валерий Рашкин, попавшийся на убийстве лося, сейчас может на себе оценить истинность этих слов. Наконец-то депутат Госдумы признался, что подстрелил животное в лесу, но сделал это так затейливо, что вдохновил нас на продолжение Пьесы о настоящем коммунисте.

(напомним, в 1-м акте - читайте на kp.ru — депутат Рашкин попался в Саратовской глуши за рулем машины, в багажнике которой оказалась туша лося. Депутат покачивался. Но экспертизу на опьянение проходить отказался. А на лося, как объявил Рашкин, он наткнулся, гуляя по лесу. Уже разделанного. И вез его сдавать в полицию...)

АНТРАКТ В МУНДИРЕ

Честно говоря, мы были готовы к тому, что у нашей пьесы не будет достойного финала. Все-таки у исполнителя главной роли — Рашкина есть иммунитет к театральной критике. Да и мало ли мы видели скандальных сюжетов про власть имущих, которые громко начинались, но бесславно заканчивались ничем. Пшиком.

Но в антракте в зал внезапно вошел человек в синем мундире — Генпрокурор. И пообещал публике продолжение. Точнее, потребовал снять с депутата неприкосновенность.

Что тут началось! Зрители засуетились, достали ведёрки поп-корна, прогремел третий звонок.

АКТ 1: СИЛУЭТ ПОПУТАЛ

Рашкин к столь скорому и коварному завершению антракта явно оказался не готов. И выложил в интернет видеопризнание:

- Я взял бинокль с тепловизором, карабин и патроны, сел вы машину и поехал по лесу, посмотреть, где что есть. Моросил дождь со снегом. Я увидел в бинокль силуэт какого-то животного. Расчехлил карабин и произвел два выстрела в сторону силуэта. Силуэт упал. Дойдя до места, я обнаружил тело лося. Какое-то время ушло на разделку. Усталость, плохая погода не позволяли обойтись без посторонней помощи для погрузки, - рассказал герой пьесы.

Как и положено, депутат начал жаловаться на трагическое вмешательство высших сил.

- Я стал жертвой обстоятельств, - заверил Рашкин, объясняя, что не знал точно, в кого стреляет. Лось в ночи показался кабаном. Плюс депутат был уверен, что охота в лесу разрешена.

Известного функционера КПРФ задержали под Саратовом, когда партийный босс перевозил тушу сохатого Фото: СОЦСЕТИ

АКТ 2: НАСТОЯЩИЙ МЮНХГАУЗЕН

Дальше наш герой вошел во вкус и произнес такую фразу, которая войдет в анналы депутатского искусства. Черт, можно даже замахнуться на «театральный метод Рашкина».

- Без наличия моей вины, вследствие невиновного причинения вреда, думая что стреляю в кабана, на законной охоте добыл лося, - не моргнув, заявил он.

Мы честно не знаем, кто написал этот шедевр. Сам ли Рашкин? Есть предположение, что в компартии сначала пересмотрели фильм Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». Помните там был очень похожий диалог:

– Пошел он как-то в лес без ружья – В каком смысле, без ружья? – В смысле, на медведя – Не на медведя, а на мамонта – Но стрелял он именно из ружья. Косточкой от вишни – Черешни! – Стрелял он не черешней, а смородиной, когда они пролетали над его домом – Медведи? – Ну не мамонты же – А почему же тогда все это выросло у оленя?

АКТ 3: ДЫРЫ В СЮЖЕТЕ

Увы, и в нашей пьесе есть сюжетные нестыковки. Но винить просим самого актера и его сценариста.

Господин Рашкин прилюдно заявил, что на вечернем суаре с друзьями не выпил ни капли спиртного, потому что трезвенник. А пахло алкоголем при задержании не от него, а от друга, который помогал грузить лося.

Еще верные друзья обещали охотнику, что все разрешения есть, но после роковых выстрелов оказалось, что бумаг почему-то нет...

В машине силовики обнаружили тушу лося. Сохатый уже был разделан на части. Фото: СОЦСЕТИ

ЭПИЛОГ

Все повернулось против нашего актера — кабан оказался лосем, законная охота обернулась браконьерством, а трезвый водитель почему-то отказался дышать в трубочку.

А всего-то и надо было не врать в глаза с самого начала, будто пошел гулять по лесу ночью в дождь и случайно наткнулся на убитого лося.

И почему-то кажется, что это не конец пьесы.

И впереди еще много увлекательных актов.

КОММЕНТАРИЙ ЛИДЕРА ПАРТИИ

Геннадий ЗЮГАНОВ - «Комсомольской правде»:

Он два часа на детекторе лжи отвечал

- Меня интересует только правда, что было на самом деле. Рашкина друзья пригласили на охоту, он на эту охоту 20 лет ходил к друзьям. Обычно если тебя приглашают на охоту, у тебя первая лицензия, вторая, третья, четвертая. Я абсолютно уверен, что они брали эту лицензию. Куда она пропала, что случилось на самом деле?

Я не вижу никакой необходимости прокурору приезжать и просить снятия неприкосновенности. Рашкин никуда не скрывается, он сам предложил дать показания. Более того, он сходил на детектор лжи, они его два часа расспрашивали...