Немецкий министр одной неосторожной фразой спровоцировала рост цен на газ на бирже

Мадам министр, ничтоже сумняшеся, заявила, что газопровод "Северный поток – 2" не может быть введен в эксплуатацию Фото: REUTERS

Газовые компании, поставляющие топливо в страны Европы, в том числе, наверное, и "Газпром" должны выписать новому министру иностранных дел Германии Анналене Бербок серьезную премию. Нет, до памятника еще далеко, но если она продолжит выступать в том же духе, речь может зайти и о нем, причем, даже прижизненном.

Мадам министр, ничтоже сумняшеся, заявила, что газопровод "Северный поток – 2" не может быть введен в эксплуатацию.

- При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует, - заявила мадам министр. Просто гениальное заявление. Особенно по его последствиям. Умеренный идиот мог бы понять, что будет после таких слов, облеченных в столь совершенную форму. Но глава МИД Германии явно не думала о таких мелочах. Похоже, у главной немецкой "зеленки" закружилась голова от осознания того факта, что она теперь в высшем эшелоне мировой элиты!

Ее слова тут же растиражировали мировые СМИ. И цены на бирже с первой поставкой газа в январе чуть ли не одномоментно выросли на 10% - до 1417 долларов США за тысячу кубометров. Потом немного опустились, но 1376 – это все равно на 300 баксов дороже, чем было до ее выступления.

Вся Европа шлет госпоже Анналене лучи добра, но особенно сильно это излучение ощущается от Украины, забирающей газ из транзита под видом "виртуального реверса", но расплачивающейся за это по биржевым ценам, и из Польши, отказавшейся от долгосрочных контрактов с "Газпромом". Украинцам и полякам впору опять винить в скачке цен на газ российский концерн, поскольку сказать, что глава МИД Германии поступила, как последняя дура, они просто не могут. Кстати, мадам позже расшифровала, что она, произнося эти фразы, имела в виду совсем другое. Но было уже поздно, где-то в маленьких хатынках от ее слов уже залились горючими слезами, и мы знаем, где именно это произошло.

Стоит признать, что и время для такого заявления Анналеной было выбрано самое что ни на есть своевременное. В Прибалтику пришли холода, которые начали распространяться на Европу. Метеорологи прогнозируют настоящие зиму и холодное Рождество, а в ПХГ в Европе запасы газа с 8 ноября по 6 декабря снизились с 76% от максимального возможного объема до 65%. Кто-то скажет, что это не критично, но в тех же ПХГ остается какой-то неизвлекаемый объем газа, а кроме того, психологически давит осознание того факта, что с начала отопительного сезона в Европе из ПХГ забрали уже около трети закачанных туда объемов. Сейчас во всей Европе в хранилищах всего 66,7 млрд. кубометров газа. Столько в прошлом сезоне в относительно нехолодную зиму в Европе оставалось на 15-е января. А сейчас еще даже не 15-е декабря.

И, кстати, хуже всего ситуация с газом в ПХГ на Украине, где хранилища пусты даже не на половину, а на две трети. Поскольку заполнены лишь на 35,4%.

Может, супруг госпожи Бербок, хер Даниель Холефляйш прикупил недавно акций "Газпрома" или какой другой газовой компании? Иначе придется признать, что у руля немецкой внешней политики безответственный и абсолютно некомпетентный человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок критикует Россию — и ездит сюда в командировку

Чем известна женщина-политик от партии "Зелёных" (подробности)