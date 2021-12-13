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Экономика12 декабря 2021 21:57

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что "Северный поток - 2" не соответствует нормам Евросоюза

Она напомнила, что для перекачки газа оператору нужно получить одобрение германского регулятора
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что "Северный поток - 2" не соответствует нормам Евросоюза

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что "Северный поток - 2" не соответствует нормам Евросоюза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" продолжается, верховенство европейского права играет основную роль. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

- .. Мы прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен, - заявила чиновница.

Руководитель дипломатического ведомства отметила, что пока трубопровод "не соответствует предписаниям" Европейского союза. Она также напомнила, что для перекачки газа оператору "СП-2" нужно получить одобрение германского регулятора.

Ранее сообщалось, что приостановка сертификации компании-оператора газопровода "Северный поток – 2" – Nord Stream 2 AG – не связана с политическими мотивами. До этого Германия приостановила процесс сертификации трубопровода. Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 AG должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.