Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что "Северный поток - 2" не соответствует нормам Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" продолжается, верховенство европейского права играет основную роль. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

- .. Мы прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен, - заявила чиновница.

Руководитель дипломатического ведомства отметила, что пока трубопровод "не соответствует предписаниям" Европейского союза. Она также напомнила, что для перекачки газа оператору "СП-2" нужно получить одобрение германского регулятора.

Ранее сообщалось, что приостановка сертификации компании-оператора газопровода "Северный поток – 2" – Nord Stream 2 AG – не связана с политическими мотивами. До этого Германия приостановила процесс сертификации трубопровода. Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 AG должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.