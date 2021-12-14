ВОЗ прогнозирует рост госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество госпитализаций и смертей в связи с заражением омикрон-штаммо коронавирусной инфекции будет расти. Такое мнение высказала Всемирная организация здравоохранения.

«Во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», – заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.

Накануне в Великобритании была зафиксирована первая смерть от штамма «Омикрон».

Как писал сайт kp.ru, правительство России подготовило план оперативного противодействия распространению нового штамма коронавирусной инфекции.

Напомним, новая разновидность коронавируса «Омикрон» в отличие от штамма «Дельта» распространяется гораздо быстрее. Проведенные исследования свидетельствуют также о том, что действующие вакцины недостаточно эффективны при лечении омикрон-штамма в отношении инфицирования и распространения. В настоящее время «Омикрон» выявлен в 63 странах мира.