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Здоровье14 декабря 2021 6:17

ВОЗ прогнозирует рост госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма коронавируса

Накануне в Великобритании была зафиксирована первая смерть от нового варианта COVID-19
Абдулла ШАКИРОВ
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ВОЗ прогнозирует рост госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма коронавируса

ВОЗ прогнозирует рост госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество госпитализаций и смертей в связи с заражением омикрон-штаммо коронавирусной инфекции будет расти. Такое мнение высказала Всемирная организация здравоохранения.

«Во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», – заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.

Накануне в Великобритании была зафиксирована первая смерть от штамма «Омикрон».

Как писал сайт kp.ru, правительство России подготовило план оперативного противодействия распространению нового штамма коронавирусной инфекции.

Напомним, новая разновидность коронавируса «Омикрон» в отличие от штамма «Дельта» распространяется гораздо быстрее. Проведенные исследования свидетельствуют также о том, что действующие вакцины недостаточно эффективны при лечении омикрон-штамма в отношении инфицирования и распространения. В настоящее время «Омикрон» выявлен в 63 странах мира.